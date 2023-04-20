Silah kaçakçısının kızı ve yeğeni, otogarda teslimat sırasında yakalandı

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen Halis Y.´nin kızı Büşra Y. (21) ile yeğeni Mazlum Y. (29) otogarda teslimat sırasında yakalandı. Şüphelilerin teslim aldığı kolide 25 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, adresine yapılan operasyonda gözaltına alınan Halis Y.´nin evinde 5 tabanca daha bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen Halis Y.´yi, teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmada Halis Y.´nin il dışından getirttiği kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancaları, kentte sattığı tespit edildi. Polis, şüphelinin kızı Büşra Y. ile yeğeni Mazlum Y.´nin gönderilen silahları teslim almak üzere Adana Merkez Otogarı´na gittiği saptandı. Otogara giden ekipler, bir koli ile birlikte 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Açılan kolinin içerisinde 25 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi´ndeki evine düzenlenen operasyonda Halis Y. de gözaltına alınırken, evde 5 ruhsatsız tabanca daha ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-04-20 12:04:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.