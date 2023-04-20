Nil, depremde kaybettiği anneannesi ve dedesini mezarını ziyaret etti

Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret edip, çiçek ve bayram şekeri bıraktı. 4 yaşındaki Nil Ölçer de, Hasan Alpargün Apartmanı´nda kaybettiği anneannesi Hülya Yürk (61) ile dedesi Zafer Yürk´ün (72) kabrini ziyaret etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta meydana gelen depremlerde Adana´da hayatını kaybedenlerin yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde Kabasakal Mezarlığı´na gitti. Depremzedeler, yakınlarının mezarlarına çiçek ve bayram şekeri bırakıp, dualar etti. Nil Ölçer de yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı´nda hayatını kaybeden anneannesi Hülya Yürk ile dedesi Zafer Yürk´ün mezarına gitti. Yürk ailesinin arkadaşı Murat Günay, ilk bayramın verdiği hüznü yaşadıklarını söyleyerek, "Buraya kendi yakınlarımızın ziyaretine gelmiştik. Aile dostumuzu da görmek istedik. Sadece 11 il değil, tüm Türkiye´nin canı yandı. Acımız büyük. Bugünleri metanetle aşacağız" dedi.
`BAYRAMDA BİRLİKTE OLACAKTIK´
İlk depremde yıkılan Zeray Apartmanı´nda arkadaşı Sefa Gül, eşi Sonay Gül ve oğulları Armağan Gül´ü kaybeden Bekir Özcan ise, "40 yıllık dostum, eşi ve oğluyla birlikte burada yatıyorlar. İyi bir arkadaş, dost ve kardeşti benim için. Birbirimizden hiç ayrılmıyorduk. Bayramda da birlikte olacaktık; gittiler. Kendini bilmezlerin yaptığı hatalar, buradaki insanların hayatına mal oldu. Allah´a havale ettik, yapacak bir şey yok" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-04-20 13:06:01
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