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Uyuşturucu şüphelisi: Nişanlanacağım için para biriktiriyordum

DHA

Uyuşturucu şüphelisi: Nişanlanacağım için para biriktiriyordum


Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da otoyolda takip edilip, uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajındaki valizde 2 kilo 980 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ifadesinde, "Yakın zamanda nişanlanacağım. Bunun için para biriktiriyordum" diyen Rasim Ö. (21) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Otoyolda takibe alınan bir yolcu otobüsü, uygulama noktasında durduruldu. Otobüsün bagajında arama yapan polis, Rasim Ö.´nün (21) valizinde 2 kilo 980 gram esrar buldu. Gözaltına alınan Rasim Ö., emniyetteki sorgusunda uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul ederek, "Yakın zamanda nişanlanacağım. Bunun için para biriktiriyordum. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rasim Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-04-21 11:26:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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