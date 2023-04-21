Uyuşturucu şüphelisi: Nişanlanacağım için para biriktiriyordum



Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da otoyolda takip edilip, uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajındaki valizde 2 kilo 980 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ifadesinde, "Yakın zamanda nişanlanacağım. Bunun için para biriktiriyordum" diyen Rasim Ö. (21) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Otoyolda takibe alınan bir yolcu otobüsü, uygulama noktasında durduruldu. Otobüsün bagajında arama yapan polis, Rasim Ö.´nün (21) valizinde 2 kilo 980 gram esrar buldu. Gözaltına alınan Rasim Ö., emniyetteki sorgusunda uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul ederek, "Yakın zamanda nişanlanacağım. Bunun için para biriktiriyordum. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rasim Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-04-21 11:26:34



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