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Karamollaoğlu: Mecliste çoğunluğu elde edeceğiz

DHA

Karamollaoğlu: Mecliste çoğunluğu elde edeceğiz


Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, `Halil İbrahim Sofrası Buluşmaları´ programı kapsamında Adanalılarla birlikte kahvaltı yaptı. Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, sandıkta da Cumhuriyet Halk Partisi logosu altında seçime girecek ve kendi adaylarımızın olduğu ortak listelerle vatandaşın huzuruna çıkacağız. İnanıyorum ki 13´üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak, mecliste de çoğunluğu elde edeceğiz" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı´nın başlattığı `Halil İbrahim Sofrası Buluşmaları´ programı kapsamında Adana´ya geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve partililerle buluşan Karamollaoğlu, Adanalılarla bayramlaşıp, birlikte kahvaltı yaptı.
'TÜRKİYE İÇİN DAYANIŞMA GÜNÜ'
Meydana gelen depremler nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı´nı buruk geçirdiklerini belirten Karamollaoğlu, "Aklımız ve gönlümüz, deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında, bir ayağımız da bu bölgede oldu. Bu bayram, sadece bizim değil tüm Türkiye için dayanışma günüdür. Ülkemiz, bu yıl iftar ve sahur programlarında bir dayanışma ve kardeşlik sofrası kurma gayretine girdi. Bu vesileyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah´tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Adanalılar hem depremi en yakından yaşadı hem de yaraların sarılması adına büyük sorumluluklar üstlendi. Adana ayakta kalmasaydı yıkımlar daha yaygın, çekilen sıkıntılar daha fazla olurdu. Bu anlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
`TÜRKİYE´NİN GİDİŞATINA İSTİKAMET BELİRLEYECEĞİZ´
Felaket döneminde tarihi bir seçime gidildiğini ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:
"Seçime sadece 3 hafta kaldı. Değişim ve yeni bir başlangıcın şafağındayız. Ülkemizin sadece 13´üncü cumhurbaşkanını ve 28´nci dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev alacak 600 milletvekilini seçmeyeceğiz. Vereceğimiz her bir oyla, Türkiye´nin gidişatına bir istikamet belirleyecek ve karar vereceğiz. Problemler ortada. 6 siyasi parti olarak mutabakata vardığımız çözüm önerilerimiz ve yol haritamız ortada. Hepsi ayrı ayrı belirlendi. Üzerine uzun uzun çalıştık ve madde madde hazırlandık. Ülkemizin problemlerini birlikte, hızlı ve kalıcı çözümlere kavuşturacağımız konusunda da bir uzlaşmaya vardık. Yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Gelinen noktada tüm bu zorluklar ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda ortak politikalar, ortak aday ve ortak listelerin her birinde anlaşmaya vardık. Bu seçimde 6 siyasi parti olarak Millet İttifakı çatısı altında bir aradayız. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, sandıkta da CHP logosu altında seçime girecek ve kendi adaylarımızın olduğu ortak listelerle vatandaşın huzuruna çıkacağız. İnanıyorum ki 13´üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak, mecliste de çoğunluğu elde edeceğiz."
´85 MİLYONA HİZMET GÖTÜRECEĞİZ´
Saadet Partisi´nin hem yürütme hem de yasamada diğer partiler gibi güçlü bir rol üstleneceğini söyleyen Karamollaoğlu, "Ortak sorunlarımız karşısında kuşandığımız ortak sorumluklarımızı hakkıyla yerine getirmek için canla başla çalışmak mecburiyetindeyiz. Seçimin ardından yapacak çok işimiz var. Adaletten ekonomiye, eğitimden sağlığa, tarımdan dış politikaya varıncaya kadar hemen her alanda hızlı bir toparlanmaya mecburuz. Ancak el ele vererek bu işlerin altından kalkabiliriz. 85 milyona hizmet götüreceğimiz yeni bir dönemi hep birlikte başlatacağız. Her kurumda, her işimizde ahlakı, adaleti, dürüstlüğü, liyakati, istişareyi, şeffaflığı esas alarak ülkemizin problemlerine çözüm üretmek adına kollarımızı şimdiden sıvadık. Özgürlüklerin teminat altına alındığı, tam bağımsız ve güçlü Türkiye´yi hep birlikte inşa ve ihya edeceğiz" diye konuştu.
´14 MAYIS´TA İKLİM DEĞİŞECEKTİR´
Türkiye´de her hak sahibi, hakkını alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten Karamollaoğlu, "Yaşanabilir, yeniden büyük bir Türkiye, yeni ve adil bir dünya hedefiyle çıktığımız bu yolda hep birlikte çalışacak, hep birlikte kazanacağız. Hedefimiz, kaybedeni olamayan bir zafer, ahlak ve adaletin iktidarını inşa etmek olacak. Bu inançla hep beraber omuz omuza çalıştığımız taktirde; 14 Mayıs´ta iklim değişecektir. Adana da bu çalışmalardan elbette kendi hakkını alacaktır" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI
2023-04-21 11:40:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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