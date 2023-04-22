Bedensel engelli Selen, tedavi amaçlı başladığı yüzmede Türkiye şampiyonu oldu



ADANA,(DHA)ADANA´da tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren bedensel engelli lise öğrencisi Selen Yüksel, fizik tedavi amaçlı başladığı yüzmede sırt üstü kategorisinde 'Türkiye Şampiyonu' oldu. Engeline aldırmayıp katıldığı ilk yarışmada büyük bir başarı elde eden Selen, "Hayata küsmeden hayallerimin peşinden koşmak bana başarıyı getirdi. Şimdiki hedefim, Avrupa´da ülkemizi temsil edip madalyalar kazanmak" dedi.Bahçeşehir Koleji Adana Kampüsünde 9. sınıfta eğitim gören Selen Yüksel´e henüz üç yaşındayken `atrogripozis´ adı verilen kemik ve kas hastalığı teşhisi konuldu. Tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürmeye başlayan Selen´e doktorları, yoğun tedavi sürecinde yüzmeye başlaması gerektiği tavsiyesinde bulundu. Fizik tedavi olarak 5 yaşındayken yüzmeye başlayan Selen, bir yıl önce de profesyonel sporcu oldu. Okulunun ve ailesinin desteğiyle 6-9 Nisan tarihlerinde Aksaray´da yapılan okullar arası bedensel engelliler yarışmasına katılan Selen, burada Türkiye şampiyonu oldu.İLK YARIŞMASINDA DÖRT MADALYA Yarışmada rakiplerini geride bırakan Selen, 50 metre sırt kategorisinde Türkiye birincisi, 100 metre serbestte Türkiye 2.´si, 50 metre serbest ve 100 metre sırt kategorisinde Türkiye 3.´sü oldu. Altın madalyayı boynuna takan Selen, başarısıyla ailesine ve okuluna büyük gurur yaşattı."HER ŞEYİ YAPABİLDİĞİMİZİ KANITLAMALIYIZ"Bu başarısıyla yetinmeyen 16 yaşındaki Selen, şimdiki hedefinin, Avrupa´da Türkiye´yi temsil edip madalyalar kazanmak olduğunu belirtti. Antremanlarını bu yönde aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Selen, "Doğuştan gelen rahatsızlığım ve bedensel engelime rağmen hiçbir zaman moralimi bozmadım. Fizik tedavi için başladığım yüzmede pes etmemem de başarıyı kendiliğinden getirdi. İlk yarışmamda dört madalya birden kazandım. Madalyalarımı boynuma takınca büyük bir gurur yaşadım ve ne kadar doğru bir iş yaptığımı anladım. Engellilere önerim, hayata küsmeden hiç durmadan yapmak istedikleri her şeyi yapmalılar ve hayallerinin peşinden koşmalılar. Çünkü herkes bizim hiçbir şey yapamadığımızı düşünüyor. Onlara her şeyi yapabildiğimizi kanıtlamalıyız" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Adana DHA

2023-04-22 09:53:58



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