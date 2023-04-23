Valilik koltuğuna oturan Alya: Ampute depremzede kardeşlerimin protez ihtiyaçları giderilsin



Gülşah ÖZGENYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Bayram kapsamında temsili olarak valilik makamına oturan ilkokul öğrencisi Alya Gürlü (10), depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için talimatlar verdi. Alya, "Depremde ampute olan kardeşlerimin ihtiyaç duyduğu protezlere bir an önce kavuşmasını istiyorum" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Parkı´nda anıta çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra ilkokul ve ortaokullardan yüzlerce öğrenci, kortej eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı'na bayraklarla yürüdü. Burada düzenlenen törene Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından başlayan etkinliklerde, öğrenciler şiirler okuyup, halkoyunu gösterisi yaptı. Ardından şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi.

MİNİK ALYADAN DEPREM TALİMATI

Törenin ardından makamına geçen Vali Süleyman Elban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu temsili olarak Cebesoy İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Alya Gürlü'ye devretti. Anne ve babası ve ablası ile birlikte Adana Valiliği'ne gelen Alya Gürlü, Vali Elban'a çiçek verdi. Daha sonra valilik makamına oturan Alya, depremzedeler için talimatlar verdi. Alya, "Depremzede çocuklar çok fazla. Ben öncelikle onların tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyorum. Ayrıca ampute olmuş depremzede kardeşlerimin ihtiyaç duyduğu protezlere bir an önce kavuşmasını istiyorum" diye konuştu.

Vali Elban da 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin bir kez daha yaşanmaması dileğinde bulunarak, herkesin bayramını kutladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN

2023-04-23 12:58:45



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