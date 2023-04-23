Apartman dairesinde biri kadın 2 kişi silahla vuruldu

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde apartman dairesinde biri kadın 2 kişi, tabancayla vurularak yaralandı. Yaralı kadının eski eşi O.Ü. polise teslim olup olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyledi.
Olay, öğle saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Ladin Sokak´taki Yunus Apartmanı'nda meydana geldi. M.G.'nin evinden silah sesleri duyan komşuları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis M.G. ile akrabası H.E.'yi yaralı buldu. Tabancayla vurulan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan H.E., Adana'ya sevk edildi.
Olayla ilgili M.G.'nin eski eşi O.Ü. polise teslim oldu. O.Ü.'nün sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2023-04-23 17:36:03
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