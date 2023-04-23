Adana Demirspor - Kayserispor: 5-3



Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Murat Altan, Emir Eray EyisoyADANA DEMİRSPOR: ErtaçRodrigues, Semih, Morel, İsmail (Dk. 90+2 Abdurrahim), Stambouli, Gökhan (Dk. 86 Furkan), Yusuf Sarı (Dk. 86 Yusuf Erdoğan), Onyekuru (Dk .72 Guldbrandsen), Belhanda (Dk. 72 Emre), Cherif Ndiaye

YUKATEL KAYSERİSPOR: BilalUzodimma, Attamah, Arif (Dk. 56 Ramazan), Gökhan, Ackah (Dk.76 Gavranovıc), Kemen, Mensah, Cardoso (Dk. 84 Cenk), Mane, Thiam (Dk. 84 Emrah)

GOLLER: Dk. 7, Dk. 27 Cherif Ndiaye, Dk. 32 Belhanda, Dk. 45+6 Yusuf Sarı, Dk. 52 Onyekuru (P) (Adana Demirspor), Dk. 24, Dk. 30, Dk. 45+4 Thiam (Yukatel Kayserispor)

KIRMIZI KART: Dk. 81 Bilal (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: İsmail, Emre (Adana Demirspor), Arif, Cardoso, Mensah (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 31´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor´u gol yağmurunun yaşandığı maçta 5-3 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

4´üncü dakikada Adana Demirspor´un kısa paslarla geliştirdiği atakta orta alanda topla buluşan Gökhan, ara pasıyla ceza sahası içerisine kaçan İsmail´i gördü. Topla buluşan İsmail´in şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

7´nci dakikada Adana Demirspor´un kontra atağında Belhanda soldan kaçan Rodrigues´i gördü. Rodrigues soldan hızla ilerleyerek ceza sahası içerisine orta yaptı. Savunma arasında boşluk yakalayan Cherif Ndiaye´nin gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

9´uncu dakikada Kayserispor atağında sol kanattan Mane´nin ortasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso´nun şutu kaleyi bulmadı.

14´üncü dakikada Kayserispor atağında rakip ceza sahası içerisindeki karambolün ardından topu önünde bulunan Cardoso´nun şutu üstten dışarıya çıktı.

24´üncü dakikada Kayserispor atağında sağda topla buluşan Cardoso, rakiplerini çalımladıktan sonra ceza sahasına orta yaptı. Rakip savunmanın arkasına sarkan ve iyi yükselen Thiam´ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1

27´nci dakikada Adana Demirspor kontra atağında orta alanda topla buluşan Stambouli´nin şık ara pasında Cherif Ndiaye, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşuyla Adana Demirspor tekrardan öne geçti: 2-1

30´uncu dakikada Kayserispor atağında soldan ilerleyen Mane rakip ceza sahasına orta yaptı. Uzak direkte bulunan Thiam iyi yükselerek topu kafayla ağlara gönderdi: 2-2

32´nci dakikada Adana Demirspor atağında sağdan ilerleyen İsmail ceza sahasına yaklaşırken müsait pozisyondaki Belhanda´yı gördü. Topu alan Belhanda, rakibine attığı çalımın ardından sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2

42´nci dakikada Adana Demirspor atağında sağdan hızla ilerleyen Yusuf, ceza sahası içerisine girer girmez Cherif Ndiaye´yi gördü. Bu futbolcunun şutunda top ağlarla buluştu. Gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45+4´üncü dakikada Kayserispor atağında sağ kanattan derine inen Uzodimma, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa yükselen Mane, kafayla Thiam´ın önüne indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-3

45+6´ncı dakikada Adana Demirspor atağında sağdan ilerleyen Yusuf Sarı, çaprazdan ceza sahasına yaklaşırken ortasını yaptı. Hızla ilerleyen top ceza sahası içerisindeki kimseye değmeden ağlara gitti: 4-3

Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor´un 4-3´lük üstünlüğüyle sona erdi.

48´inci dakikada Adana Demirspor atağında sağ kanattan derine inen Belhanda, ceza sahasına sert ortaladı. Ön direk yakınında bulunan Onyekuru´nun şutunda top dışarı çıktı. Şut atarken yerde kalan Onyekuru´nun pozisyonunu VAR´da inceleyen hakem, penaltı kararı verdi.

52´nci dakikada Adana Demirspor´da penaltı atışını kullanan Onyekuru, topu filelerle buluşturdu: 5-3

78´inci dakikada Kayserispor, kısa paslarla rakip ceza sahasına yaklaştı. Son pasta ceza sahasında topla buluşan Cardoso´nun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

81´inci dakikada Adana Demirspor kontra atağında savunmadan gelen uzun topa koşan Cherif Ndiaye, Kemen ve Bilal´le ceza sahasına yakın bölgede girdiği karambolde yerde kaldı. Faul düdüğünü çalan hakem Direnç Tonusluoğlu, Kemen´e kırmızı kart gösterdi. Faul pozisyonunu VAR´da inceleyen hakem Direnç Tonusluoğlu, Kemen´e verdiği kırmızı kartı iptal ettikten sonra kaleci Bilal´i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Karşılaşma Adana Demirspor´un 5-3´lük galibiyetiyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-04-23 18:13:33



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