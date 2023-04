Adana Demirspor - Kayserispor maçının ardından

Can ÇELİK / ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 31´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Yukatel Kayserispor´u 5-3 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımını tebrik etmek istediğini ve alınan sonuçtan çok memnun olduğunu belirterek, "Gerçekten muazzam güzellikte bir maç oldu. Her yediğimiz golden sonra bir reaksiyon gösterdik ve gol atmayı başardık. Ama rakiplere bu kadar fazla şans vermemek gerekirdi. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım. Çünkü gerçekten kora kor bir mücadele oldu. Bu galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz. İkinci yarıda da maçı yönetmeyi başardık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü baktığınızda son 8 günde 3 maça çıktık. Maçın ritmi ister istemez düştü 2'nci yarı. Ayrıca maça sonradan giren oyuncularımız da hazır olduklarını ve görev verilmesi halinde çok iyi işler başaracaklarını gösterdiler. Onları da tebrik ediyorum" dedi.

ATAN: BÖYLE KAYBETMEK PROBLEM DEĞİL

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise iyi mücadele ettikleri maçtan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Maçın keyifli geçeceğini tahmin ettiğini ve bunda yanılmadığını söyleyen Atan, "Adana Demirspor gerçekten çok kaliteli bir takım. Sahalarında çok ateşli, takımını çok iyi destekleyen bir taraftar grubuna sahip. Biz de bugün sahada gerçekten çok iyi bir planla yer aldık. Topla istediğimiz her şeyi çok rahat bir şekilde yapabildik. Çok güzel goller attık. Ama maalesef çok kötü goller de yedik. Sebep de çözüm de belli. Çok eksiğimiz var. Bugün savunma dörtlümüzdeki tüm oyuncular orijinal olmayan pozisyonlarında oynadılar. Oyuncularıma böyle oynadıktan sonra kaybetmenin hiç problemi olmadığını söyledim" diye konuştu.

"TRANSFERİMİZİN AÇILMASI GEREKİYOR"

Gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladıklarını dile getiren Atan, "Buraya kadar gelen Kayserispor taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Bizi müthiş bir şekilde desteklediler. Oyuncularımla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Yediğimiz goller hariç sahada çok güzel bir görüntü verdik. Çok basit goller yiyoruz. Bunun çözümü belli. Bununla ilgili sezon sonunda da planımız hazır ama bazı şeylerin hayata geçmesi gerekiyor. Transferimizin açılması gerekiyor. Kayserispor'un daha uygun bütçede oyunculara ihtiyacı var. Kalitemize güveniyoruz. Kalan 5 maçı da çok iyi bir şekilde tamamlayıp ligi bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella´nın açıklamaları

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-04-23 19:35:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.