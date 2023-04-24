Uyuşturucunun etkisindeki kız, güçlükle ikna edilip hastaneye götürüldü



ADANA, (DHA)ADANA'da uyuşturucunun etkisindeki 18 yaşlarındaki kız, polis ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde dün, kullandığı uyuşturucu nedeniyle ayakta durmakta zorlanan Şeyma isimli kızı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Elindeki kıyafetleri yere atan Şeyma, kendisine yardımcı olmak isteyenlere de izin vermedi. Olay yerine gelen ekipler, Şeyma´yı tedavi için hastaneye götürmek istedi. Uzun süre direnen ve ayakta duramayan Şeyma, ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Genç kızın bu durumu, cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana ADANA, (DHA)

2023-04-24 13:17:20



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