AK Parti'li Özhaseki: Gizli ve açık pazarlıklarda çok çirkin işler dönüyor

Nuri PİRGülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Gizli ve açık pazarlıklarda çok çirkin işler dönüyor. 'Kayyumları kaldırın' diyorlar. 'Avrupa Birliği yerel yönetimler özerklik şartını tanıyın' diyorlar. Millet İttifakı'nın lideri de bağıra çağıra, 'Söz veriyorum' diyor. 'Avrupa Birliği yerel yönetimler özerk şartını tanıyacağım' diyor" dedi.

Mehmet Özhaseki, partisinin Adana İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Özhaseki, yaptıkları projelerle geçen 20 yılda destanlar yazıp sessiz bir devrim yaşattıklarını söyledi. 80 yıl boyunca yapılanların kat kat fazlasını yaptıklarını dile getiren Özhaseki, Cumhuriyet mitingleri, Danıştay saldırıları, parti kapatma davaları, muhtıralar, FETÖ'nin darbe girişimi, Gezi olayları, çukur eylemleri gibi engelleme girişimleri ile karşılaştıklarını anlattı. Yenilenebilir enerji, sağlık sistemi, yeni yollar, köprüler, tüneller, raylı sistem projeleriyle iftihar ettiklerini söyleyen Özhaseki, savunma sanayisinde de çok ilerlediklerini vurguladı.

'AKDENİZ BİR TÜRK GÖLÜ HALİNE GELDİ'

Özgürlükler konusunu da ileri seviyeye taşıdıklarının söyleyen Özhaseki, "Doğu'da bir Kürt kardeşimiz 'Ben Kürdüm' diyemiyordu. Herkes bunu elini vicdanına koysun ve söylesin. Ya propagandasını yapamıyor, türküsünü çığıramıyor, adını koyamıyordu. Kürt lafını kullanmaktan korkuyorlardı. Oralı olanlar, daha çok. Millet İttifakı'nın lideri bile o tarafta olduğu halde söylemekten korkuyordu. Bizim genişlettiğimiz özgürlükler ortamında çok şükür; orada da çok rahat herkesin, devlet ve milletin kaynaşabileceği bir ortam oldu. Sonra yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti artık üzerinde oyun kurulan bir ülke değil; oyun kuran bir ülke durumuna geldi. Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla, her yerde bu milletin onurunu ayağa kaldıran tavrıyla herhalde, bize oy versin, vermesin herkes iftihar ediyordur. 'Mavi Vatan' diye bir kavramı herkes bizim zamanımızda duydu. Akdeniz, bir Türk gölü haline geldi. Azerbaycan'da işgal edilmiş topraklarımız bizim zamanımızda kurtarıldı. Ayasofya, çok şükür aslına döndü ve Fatih'in vakfiyesinde düşünmüş olduğu ne varsa, yazdığı ne varsa; hep yerine geliyor" dedi.

'PAZARLIKLARDA ÇOK ÇİRKİN İŞLER DÖNÜYOR'

Cumhur İttifakı'nın önemli ilkeler çerçevesinde bir araya geldiğini aktaran Özhaseki şöyle konuştu:

"Bizim destekçimiz belli. Milletimiz, o kadar. Siyaset tarzımız belli, milletle beraber hareket etmek. Peki, karşı tarafa kim destek veriyor? Karşı tarafa oy verecek kardeşlerim, elini vicdanına koysun. Şöyle düşünsünler; Amerika Birleşik Devletleri, karşı tarafa destek veriyor mu? Hem de nasıl destek veriyor? Her yerde de ifade ediyorlar. AB üyeleri, teröristler cirit atıyor, bizim arkadaşlarımıza toplantı yaptırmıyorlar. Güya dost gibi gözüküyorlar. Kandil, kime destek veriyor arkadaşlar? Allah'tan ki; şu internet ortamında herkes, her şeyi görebiliyor. Kandil'in basın toplantıları izlerseniz; kime destek verdiğini görürsünüz. Kandil, ölümüne oraya destek veriyor. Gizli ve açık pazarlıklarda çok çirkin işler dönüyor. 'Kayyumları kaldırın' diyorlar. 'Avrupa Birliği yerel yönetimler özerklik şartını tanıyın' diyorlar. Millet İttifakı'nın lideri de bağıra çağıra, 'Söz veriyorum' diyor. 'Avrupa Birliği yerel yönetimler özerk şartını tanıyacağım' diyor. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Belediyelere devlet parayı gönderecek, asla hesap sormayacak. Nereye gittiğini bilmeyecek. Onlar, dağa para gönderecek. Kimse karışmayacak. Onlar yurt dışı ile temas kuracak, kimse buna bir şey diyemeyecek. 'Referandum yapıp ayrılmak istiyoruz' diyecekler. Avrupa Birliği yerel yönetimler özerklik şartı; üç aşağı beş yukarı bunları getiren, Türkiye'nin bölünmesine giden yolda en önemli adım. Ne yazık ki; onlar onu vaat ediyor ve Kandil de bunları ölümüne destekliyor." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Gülşah ÖZGEN

2023-04-24 15:40:58



