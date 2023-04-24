Kozan'da sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Kozan Belediyesi binası önündeki çınar ağacı yerinden sökülüp, iki otomobilin üzerine devrildi.
Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Kozan Belediye binası önünde bulunan 62 yıllık çınar ağacı yerinden sökülüp, 2 otomobilin üzerine devrildi.
Öte yandan, ilçede yaşanan yağışlar nedeniyle 2 evi ve 1 iş yerini su bastı. Ekipler, yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle ilçede çalışmalarına devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2023-04-24 20:32:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.