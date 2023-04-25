Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, serinlemek için sulama kanalına giren Celil Kağan Mangay (14), boğuldu.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvar´da yürüyüş yapanlar, sulama kanalında bir cesedin sürüklendiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, kanaldaki cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, Celil Kağan Mangay´a ait olduğu belirlendi. Çevrede araştırma yapan polis, gencin kıyafet ve eşyalarını kanalın üzerindeki yaya köprüsünde buldu. Serinlemek için sulama kanalına girerek boğulduğu değerlendirilen Mangay´ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAREser PAZARBAŞI

2023-04-25 18:47:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.