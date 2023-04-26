Adana´da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, sokaklarda uyuşturucu sattığı belirlenen Cemil K. ile Aydın A., yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilyurt ve Fevzipaşa mahallelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Cemil K. ve Aydın A.'nın evine 18 Nisan günü saat 15.30 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 29,03 gram metamfetamin, 3,24 gram bonzai, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Cemil K. ve Aydın A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-04-26 10:11:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.