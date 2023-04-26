Adana´da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, sokaklarda uyuşturucu sattığı belirlenen Cemil K. ile Aydın A., yakalanıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilyurt ve Fevzipaşa mahallelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Cemil K. ve Aydın A.'nın evine 18 Nisan günü saat 15.30 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 29,03 gram metamfetamin, 3,24 gram bonzai, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Cemil K. ve Aydın A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-04-26 10:11:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.