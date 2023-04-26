Tantuni yerken, kaza kurşunuyla yaralandı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da kaldırım üzerindeki tezgahta tantuni yiyen Murat D., kimliği belirsiz 3 kişinin bir eve gerçekleştirdiği tabanca, pompalı av tüfeği ve kalaşnikoflu saldırısı sırasında seken kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Ellerinde tabanca, pompalı av tüfeği ve kalaşnikof marka piyade tüfeği bulunan kimliği belirsiz 3 kişi, otomobilden inip, silahlarla bir eve ateş açtı. Saldırganların tabancasından çıkan kurşunlardan biri, yerden sekip, olay yerinin yaklaşık 30 metre uzağında kaldırım üzerindeki tezgahta tantuni yiyen Murat D.'nin bacağına isabet etti. Saldırganlar, olayın ardından geldikleri otomobile binip, hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Murat D., tedaviye alındı. Olay yerinde delil toplama çalışması yapan polis, çok sayıda tabanca ve kalaşnikof kovanları ile pompalı tüfek kartuşları buldu.

Kaçan saldırganları yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2023-04-26 23:05:39



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