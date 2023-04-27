Adana´da `torbacı´ operasyonu: 6 tutuklama



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6´sı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `torbacı´ diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmaların ardından Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde tespit edilen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı saptanan otomobili de Turhan Cemal Beriker Bulvarı´nda durdurdu. Sürücü Tufan K. ile yanındaki Zümrüt A., Hakkı Toygu K. ve Şahmerdan S.´nin indirildiği araçta yapılan aramada 2 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca Elif H., Fatih E. ve Mehmet D.´nin evlerinde ise 58,21 gram bonzai, 1,15 gram metamfetamin, 5,83 gram esrar ile 7 uyuşturucu hap bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6´sı tutuklandı, Şahmerdan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-04-27 10:03:49



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