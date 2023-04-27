Karaismailoğlu: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yılda 286 milyon TL tasarruf sağlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaismailoğlu: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yılda 286 milyon TL tasarruf sağlayacak

DHA

Karaismailoğlu: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yılda 286 milyon TL tasarruf sağlayacak


Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1700 metre uzunluğundaki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü´nün yarın açılacağını belirterek, "Proje sayesinde zamandan 255 milyon TL, akaryakıttan 31 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 286 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salınımı da yılda 4 bin 224 ton azalacak" dedi.
AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı gösterilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana'da yapımında sona gelinen Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Yüreğir ve Çukurova ilçelerini birbirine bağlayan 1700 metre uzunluğu ile Türkiye´nin en uzun 4´üncü köprüsü olacağını, yarın da açılışının yapılacağını açıkladı. Teknolojik bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdüklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde son 21 yılda hayata geçirdiğimiz bütün planlamaları, her konuda olduğu gibi ulaştırma alanında da ülkemizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda küresel eğilimleri dikkate alarak yapıyoruz. Seyhan Nehri´nin üzerine gerdanlık gibi bir köprü inşa ederek, Akdeniz´in incisi güzel Adana´mızı dev bir esere daha kavuşturuyoruz" dedi.
'MÜHENDİSLİĞİMİZİN GURUR VE YÜZ AKI'
Afet bölgesindeki çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Türkiye´nin dört bir köşesine aynı anda kazandırdığımız dev eserlerimiz; milletimizin hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımına hizmet ettiği gibi Türkiye Yüzyılı´nın üzerinde yükseleceği ve güçlü Türkiye´nin altyapısını da sağlamaktadır. Ülkemizin geleceğini aydınlatmaya en hızlı biçimde ve doğru adımlarla devam edeceğiz. Başladığımız projeleri planlamamıza uygun biçimde birer birer milletimize sunacağız. Dün AnkaraSivas Hızlı Tren Hattı´nı tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk. Yarın bizleri bir araya getiren Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü´nü, 3 Mayıs´ta da Trabzon´da yeni Zigana Tüneli´ni açacağız. Nice dev hizmet ve eser de milletimizle buluşmak için sırasını bekliyor. Bizler ülke genelinde yaptığımız tünellerle, geçit vermeyen dağları aşıyoruz. Viyadük ve köprülerimizle derin vadileri hızlı, güvenli ve konforlu olarak geçiyoruz. Karayollarımızın şehir geçişlerinde de şehir içi trafiği rahatlatmak için çevre yollarını yapıyoruz. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de mühendisliğimizin gurur ve yüz akı projelerinden birisidir."
'TRAFİK YÜKÜNÜ BÜYÜK ÖLÇÜDE RAHATLATACAK'
Türkiye´ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"Türkiye´nin en bereketli toprakları Çukurova´nın kalbinde yer alan Adana, tarımsal ve sanayi üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Batı Akdeniz ile İç Anadolu bölgelerini, Güneydoğu Anadolu ve GAP bölgesine bağlayan transit trafiğe de hizmet veren Adana, ulaşım açısından çok önemli bir kavşak noktası. Hızla büyüyen şehrin nüfusu 2 milyonu aştı ve araç sahipliği de önemli ölçüde arttı. Bu nedenle Adana´nın şehir içi trafiğinin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hayata geçirdik. Adana'daki trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatacak bu köprü inşaatında sona geldik. Burada da maalesef vizyonsuz, iş bilmez CHP klasiği var. Bir önceki Cumhur İttifakı büyükşehir belediyemiz tarafından yapımına başlanan köprümüz, CHP´li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı durdurulmuş ve askıya alınmıştı. Bu projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın talimatıyla devraldık ve bakanlık olarak tamamladık. 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi, onlara yakışır bir eserle andığımız için gurur duyuyoruz."
'KARBON SALINIMI YILDA 4 BİN 224 TON AZALACAK'
Köprünün detaylarına ilişkin bilgiler veren Karaismailoğlu, "Köprümüzün 787 metresini ardgerme kiriş, 882 metresini ise çelik kiriş olarak inşa etik. 14´ü betonarme, 9´u çelik olmak üzere toplam 23 tabliyeden oluşuyor. 38 metre genişliğindeki köprümüz, karayolu trafiğine 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli olarak hizmet verecek. Köprüde ayrıca 1 gidiş 1 geliş hattından oluşan demiryolu da yer alacak. Hizmete girmesiyle, şehrin kuzey bölgesindeki trafik yoğunluğunda büyük bir rahatlama olacak. Stadyum, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut AdanaMersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlanacak. Aynı zamanda şehir içi trafiği de çok daha güvenli hale gelecek. Ayrıca proje sayesinde zamandan 255 milyon TL, akaryakıttan 31 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 286 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salınımı da yılda 4 bin 224 ton azalacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAREser PAZARBAŞI
2023-04-27 20:09:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu, yarın açılacak Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü inceledi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, yarın açılacak Adana 15 Temmuz ...
Adana'da vefat eden 4 öğretmenin okulunda öğrenciler etkinlikte buluştu
YEREL HABERLER Adana'da vefat eden 4 öğretmenin okulunda öğrenciler ...
Aladağ Yedigöze Orman Parkı hizmete girdi
YEREL HABERLER Aladağ Yedigöze Orman Parkı hizmete girdi
İşçinin makinede parçalanan eli karnına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
YEREL HABERLER İşçinin makinede parçalanan eli karnına dikilerek ...
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da "İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da "İş Dünyası İstişare ...
Adana'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Adana'da park halindeki araçta çıkan yangın ...
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi 6 yıl 3 ay hapse ...
Adana'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 10 ...
Adana'da kamyon ile çarpışan minibüsteki 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da kamyon ile çarpışan minibüsteki 11 kişi ...
Adana Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı
YEREL HABERLER Adana Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı ...
Seyhan Nehri'nin "yeni gerdanlığı" Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olacak
YEREL HABERLER Seyhan Nehri'nin "yeni gerdanlığı" Adana 15 Temmuz ...
18 günlükken SMA teşhisi kondu; deprem, ilaç kampanyasını vurdu
YEREL HABERLER 18 günlükken SMA teşhisi kondu; deprem, ilaç ...
Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 10 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; ...
Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis
YEREL HABERLER Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa 6 yıl ...
Adana´da `torbacı´ operasyonu: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´da `torbacı´ operasyonu: 6 tutuklama
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı ...
Adana'da silahlı saldırı sırasında seken kurşunla bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da silahlı saldırı sırasında seken kurşunla bir ...
Tantuni yerken, kaza kurşunuyla yaralandı
YEREL HABERLER Tantuni yerken, kaza kurşunuyla yaralandı
Adana'da aynı yoldaki 3 kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da aynı yoldaki 3 kazada 2 kişi yaralandı
Adana'da Bilim ve Enerji Parkı'nda bazı aletlere zarar verildi
YEREL HABERLER Adana'da Bilim ve Enerji Parkı'nda bazı aletlere ...
Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan ...
Adana'da kavgada silahla vurularak ölen bebeğin ailesi çocuklarının acısını yaşıyor
YEREL HABERLER Adana'da kavgada silahla vurularak ölen bebeğin ...
Sokak çatışmasında vurulan Yusuf Arda'nın annesi: Kucağımda can vermiş
YEREL HABERLER Sokak çatışmasında vurulan Yusuf Arda'nın annesi: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.