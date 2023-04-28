Sulama kanalına düşen araçta cesedi bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari araçta, sürücü Yüksel Soydal'ın cesedi bulundu.

Çotlu Mahallesi'ndeki sulama kanalının kenarından geçenler, sabah saatlerinde ters dönen hafif ticari aracı görünce ihbarda bulundu. Ekipler, araç içinde birilerinin olabileceğini değerlendirip, çalışma başlattı. Sulama kanalındaki aracı çıkartan ekipler, içinde cesetle karşılaştı. İncelemede, hayatını kaybeden kişinin sürücü Yüksel Soydal olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza olduğu düşünülen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-04-28 15:07:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.