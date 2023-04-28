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'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü' açıldı

DHA

'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü' açıldı


Nuri PİRGülşah ÖZGEN/ ADANA, (DHA)TÜRKİYE'nin en büyük köprülerinden olan 1669 metre uzunluğundaki 6 şeritten oluşan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, videokonferans yoluyla katıldıkları törenle hizmete açıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi'nce 2016 yılında temeli atılan, 3 yılda 3'te 1'i tamamlanan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, maddi yetersizlikler gerekçesiyle askıya alındı. Mevcut haliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen köprüye 700 milyon TL'lik kaynak aktarımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından 20 Ağustos 2020'de ihaleye çıkılıp, inşaata yeniden başlandı. Kentin trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatacak olan Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü tamamlandı. 3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş şeklinde tasarlanan, ortasına raylı sistem projelendirilen köprü, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VİDEO KONFERANSLA KATILDI
1669 metre uzunluğundaki 6 şeritlik köprünün açılışına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise videokonferans yöntemiyle açılışa katılım gösterdi. Açılış töreninde bir konuşma yapan AK Parti Sözcüsü ve Adana 1'nci sıra milletvekili adayı Ömer Çelik, "İsminin manasına uygun olarak 15 Temmuz günü vatanımızı, egemenliğimizi, bayrağımızı, müdafaa etmek üzere canlarını feda etmiş olan muazzez şehitlerimizin aileleri burada. Yine 15 Temmuz günü vatan, bayrak, milli egemenlik müdafaası için terör örgütüne karşı mücadele etmiş gazilerimiz burada. Bütün bu eserler bize bu topraklarda bağımsız yaşayalım diye feda-i can eyleyen aziz şehitlerimize layık olmak için Cumhurbaşkanım, liderliğinizde yürüttüğümüz mücadelenin bir parçası. Bugün yine destekleriniz ve himayelerinizle sabah Kültür Bakanımız ve Ulaştırma Bakanımızla birlikte dünyanın 5'nci büyük, Türkiye'nin en büyük müzesinin tamamlanması da gerçekleşti. Onu da hayata geçirdik. Bütün bu eserler için zat-ı devletlerinize şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan 100 yıl evvel 28 Ekim günü devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz' demiştir. Bundan 100 yıl sonra bir 28 Ekim günü Cumhurbaşkanımız olarak Türkiye yüzyılını ilan ettiniz. Bütün bu eserlerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ni şan ve şerefle yönetmeniz, bütün bu eserlere liderlik etmeniz, Türkiye yüzyılını kucaklama yürüyüşünde ne kadar güçlü adımlar attığımızı göstermektedir. Bütün hemşehrilerimiz adına bu meydandaki ve bu meydanda olmayanlar adına hürmetlerimizi sunuyoruz" dedi.
'ADANALILARI CHP ZİHNİYETİNİN İNSAFINA BIRAKMADIK'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Adana'yı dev bir esere kavuşturduklarını kaydederken, şunları söyledi: "Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hizmete açmanın heyecanını bütün Adanalılarla birlikte yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım liderliğinizde eser ve hizmet fırtınamız devam edecek. 3 Mayıs'ta yine liderliğinizde Trabzon'da Yeni Zigana Tünelimizi hep birlikte açacağız. Nice dev hizmet ve eser açılmak üzere sırasını bekliyor olacak. Bizim için durmak yok. Liderliğinizde ülkemizi dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında hak ettiği yere yerleştirecek, Türkiye'ye ulaştırma alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceğiz. Yeni hayaller kurmaktan ve milletimiz için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım Türkiye'nin en bereketli toprakları Çukurova'nın kalbinde yer alan Adana, tarımsal ve sanayi üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Hızla büyüyen şehir nüfusunun 2 milyonu aşmış olması ve araç sahipliği de önemli derecede artmıştır. Bu nedenle Adana'nın şehir içi trafiği için çok önemli olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 2019 yerel seçimleri öncesi başlanmış ancak CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi köprünün yapımını durdurmuştu. Adanalılar için son derece önemli olan köprü projesini talimatlarınızla devraldık ve tamamladık. Adana ve Adanalıları CHP zihniyetinin insafına bırakmadık. Adana 15 Temmuz Köprüsü'nün hizmete girmesiyle şehrin kuzey bölgesindeki trafik yoğunluğunda büyük bir azalma olacak. Stadyum, üniversiteler ve Şehir Hastanesi'nde mevcut, Adana-Mersin otoyoluna kesintisiz bağlanması sağlanmış olmaktadır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR
2023-04-28 18:38:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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