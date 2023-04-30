Adana´da iki grubun silahlı kavgasının arasında kalan koca öldü, eşi ağır yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana´da iki grubun silahlı kavgasının arasında kalan koca öldü, eşi ağır yaralandı

DHA

Adana´da iki grubun silahlı kavgasının arasında kalan koca öldü, eşi ağır yaralandı


Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada, o sırada sokakta bulunan Hasan Önder vurularak hayatını kaybederken, eşi Beşire Önder ise ağır yaralandı. Polis, saldırganları tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat:20.30´da merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı. Silah seslerini duyup dışarı çıkan Hasan Önder ve eşi Beşire Önder çatışmanın ortasında kalarak vuruldu. Saldırganlar ise kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı karı-kocayı ilk müdahalenin çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralı çiftten Hasan Önder hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken eşinin ise durumunun ağır yaralı olduğu öğrenildi. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2023-04-30 22:20:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da silahlı kavga sırasında yoldan geçen koca öldü, eşi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da silahlı kavga sırasında yoldan geçen koca ...
Adana'da zincirleme kaza: 11 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da zincirleme kaza: 11 yaralı
Adana'da 3 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da 3 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Adana'da sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Adana'da sağanak etkili oluyor
Kozan'da TÜGVA'nın "Kitap Kurdu" yarışmasının sınavı yapıldı
YEREL HABERLER Kozan'da TÜGVA'nın "Kitap Kurdu" yarışmasının sınavı ...
Feke'de MHP Seçmen İletişim Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Feke'de MHP Seçmen İletişim Merkezi açıldı
Adana'nın tarımı, sanayisi ve kent kültürü asırlık fabrikadaki müzede sergileniyor
YEREL HABERLER Adana'nın tarımı, sanayisi ve kent kültürü asırlık ...
Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını ...
AK Parti Adana milletvekili adayı Karamık'ın seçim bürosu açıldı
YEREL HABERLER AK Parti Adana milletvekili adayı Karamık'ın seçim ...
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da muhtarlarla bir araya geldi:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da muhtarlarla bir ...
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, başantrenör Uysal ile sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, başantrenör ...
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Adana'da trenin çarptığı kişi öldü
YEREL HABERLER Adana'da trenin çarptığı kişi öldü
Adana'daki silahlı kavga kamerada: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adana'daki silahlı kavga kamerada: 3 yaralı
Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ...
Adana'da trenin çarptığı genç öldü
YEREL HABERLER Adana'da trenin çarptığı genç öldü
Adana'da aynı yoldaki 3 zincirleme kazada 10 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da aynı yoldaki 3 zincirleme kazada 10 kişi ...
'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü' açıldı
YEREL HABERLER 'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü' açıldı
Bakan Karaismailoğlu, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Adana 15 Temmuz Şehitler ...
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana 15 Temmuz Şehitler ...
Bakanlar Ersoy ve Karaismailoğlu ile AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da konuştu
YEREL HABERLER Bakanlar Ersoy ve Karaismailoğlu ile AK Parti Sözcüsü ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Adana'da müze açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Adana'da müze ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adana'da müze açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adana'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.