Adana´da `torbacı´ operasyonu: 6 tutuklama

Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6´sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `torbacı´ diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde satış yaptığı belirlenen 7 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Demir kapıları koçbaşıyla kırılarak girilen adreslerde Selçuk A., İbrahim A., Hamza G., Mehmet Can T., Kaan T., Mahmut B. ile Halil İbrahim K.´yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ise 28,31 gram eroin, 26,27 gram bonzai, 26,12 gram esrar, 17,69 gram metamfetamin, 129 uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kaan T. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, diğer 6 kişi ise tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-05-01 09:56:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.