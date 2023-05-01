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Ağır hasarlı binadan kurtarılmaya çalışılan kedi, 14´üncü kattan atladı

DHA

Ağır hasarlı binadan kurtarılmaya çalışılan kedi, 14´üncü kattan atladı


Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)-ADANA'nın Çukurova ilçesinde ağır hasarlı binanın 14'üncü katında mahsur kalan kedi, kurtarma çalışmaları sırasında açık pencereden atladı. Metrelerce yükseklikten düşüp, ağır yaralanan kedi veteriner kliğinde öldü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alınca boşaltılan Huzurevleri Mahallesi'ndeki Aybaba Apartmanı'nın 14'üncü katında kedi görenler, gönüllü hayvan kurtarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, kediyi kurtarmak için bulunduğu daireye girdi. Ekipleri görünce koltuğun altına saklanan kedi, bir süre sonra yakalandı. Kafese alınmak istenen kedi, bu kez kaçıp 14'üncü kattaki açık pencereden atladı. Metrelerce yükseklikten düşen kediyi tutmak isteyen kişi de başarılı olmadı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 14'üncü kattan düşüp, ağır yaralanan kedi, götürüldüğü veteriner kliğinde öldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-05-01 10:29:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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