Durdurulan araçta 9 kilo metamfetamin, 50 bin sentetik hap ele geçirildi



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin takibiyle uygulama noktasında durdurulan hafif ticari aracın bagajında 9 kilo metamfetamin, 50 bin sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1´i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe aldıkları hafif ticari aracı uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Ö.F. ile yanındaki M.T.´nin indirildiği araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada bagajda 9 kilo metamfetamin ile 50 bin sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.T. uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, Ö.F. ise haberinin olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden M.T. tutuklanırken, Ö.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI

2023-05-02 10:20:31



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