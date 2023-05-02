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'Cumhur İttifakı´nın tek bir afişine zarar gelirse, Millet İttifakı´nın hiçbir afişini bırakmayız'

DHA

'Cumhur İttifakı´nın tek bir afişine zarar gelirse, Millet İttifakı´nın hiçbir afişini bırakmayız'


Nuri PİR/ADANA,(DHA)AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıtaların da aralarında bulunduğu gruplar tarafından Cumhur İttifakı'na ait reklam afişlerine zarar verildiğini öne sürerek, "Bugünden sonra Cumhur İttifakı´nın tek bir afişine zarar gelirse, Millet İttifakı´nın hiçbir afişini bırakmayız" dedi.
Seçim sürecinde yaşanan gelişmelerle ilgili AK Parti Adana İl Başkanlığı´nda Cumhur İttifakı´na mensup partilerin il başkanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. İttifak adına konuşan Başkan Mehmet Ay, reklam ve ilan panolarının kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin resmi olarak Yüksek Seçim Kurulu´na (YSK) bildirdiği reklam alanlarının dışında çeşitli yerlere korsan panolar ve afişler da yerleştirdiğini belirten Başkan Ay, "562 raket pano, 394 billboard, 22 mega board, 34 sabit mega light, 22 döner mega light ve 1 LED reklam alanı olarak belediye bu alanları bildirmiş. Peki gerçekten böyle mi? Değil. Korsan ilan alanları oluşturuyor. Yani resmiyette olmayan, belediyenin gücünü ve imkanlarını kullanmak suretiyle reklam yerleri oluşturuyor. Peki bu sayı ne kadar? Bu sayı, bu resmi sayının da üzerine düşer" dedi.
Korsan reklam afişi asılan yerlerin fotoğraflarını da gösteren Başkan Mehmet Ay, belediyeye ait kamu binalarının, üst geçitler ve metruk yapıların da kullanıldığını dile getirdi. Başkan Ay, "Devlet Demir Yolları´nın köprüsüne Millet İttifakı´nın adaylarının fotoğraflarını belediyenin imkanlarıyla asıyor. Bununla da yetinmiyor, kamu kurumunun, ASKİ binasının istinat duvarlarının tamamında reklam var. Millet İttifakı reklamıyla donatıyor. Biz valilik binasını Cumhur İttifakı ile AK Parti ile donatsak ne yaparlar? Dünyayı yıkarlar öyle değil mi? Çünkü artık çok bağıran kendini haklı olarak görüyor" diye konuştu.
'İŞ YAPMIYORLAR, ALGI YAPIYORLAR'
Başkan Ay, Adana Büyükşehir Belediyesi´nin, bir reklam firmasının ihale süresinin bitmesinin ardından reklam alanlarını ecrimisil ile hukuksuzca yandaşlarına verdiğini öne sürerek şöyle konuştu:
"Dediler ki al bu bin tane yeri sen kullan. Bir firma, eften püften. Bu alanların büyük çoğunluğu, yüzde 80´ini yine kendi siyasi ikballeri için kendi çıkarları için firmalar eliyle kullandılar. Kamu zararı var mı? Var. Kamuya gelir var mı? Yok. Peki eşitlik ilkesine uygun davranıyorlar mı? Davranmıyorlar. Billboard belediyeciliği. Algı belediyeciliği. İş yapmıyorlar, algı yapıyorlar. Yeni ihaleye çıktığına ilişkin duyumlar var. Arkadaşlarımız onu takip ediyorlar. Ben bugüne kadar sustum ama bunların tek tek hesabını soracağız."
'İKTİDAR PARTİSİYİZ, 15 YILDIR KİRACIYIZ'
Hukuksuzca yapılan reklam çalışmaları nedeniyle kamunun zarara uğratıldığını ileri süren Başkan Ay, şunları söyledi:
"Biz maliyetinden dolayı 5-10 gün afişlerimizi durduramıyoruz. Bakıyoruz Adana´da CHP İl Başkanlığı adı altında duvarlar, bazı metruk alanlar yaklaşık 1 yıldır işgal edilmiş durumda. Peki bunun finansmanını kim sağlıyor? CHP İl Başkanlığı, Zeydan Karalar döneminde borçlarından dolayı masası sandalyesi giden bir İl Başkanlığı değil miydi? Büyükşehir Belediyesi´ni alınca kendilerine hemen CHP Adana İl Başkanlığı diye mülk edindiler. Fütursuzca. Biz burada iktidar partisiyiz, 15 yıldır hala kiracıyız. Hemen gelir gelmez Adanalı vatandaşların paralarıyla bu tür alanları kullanıyorlar."
AFİŞLERE ZARAR VERİLDİĞİ İDDİASI
Cumhur İttifakı´nın reklam afişlerine ve panolarına da zarar verildiğini aktaran Başkan Ay, şöyle devam etti:
"Bunu Adanalılar yapmaz. Oturuyorsunuz bürolarınızda bu işleri planlıyorsunuz ve ajanlarınızı, örgüt üyelerinizi salıyorsunuz. Bunları biliyoruz biz, kayıtlar var. Zabıta personeline yaptırıyorsunuz. Kendilerince de yalan uyduruyorlar. Bayram tebriklerini kaldırdıklarını söylüyorlar. Yalan. İnsanın aklıyla alay etmeyin. Ucuz işlere giriyorsunuz. Eğer siz bu tür işlerle ilgili kamu kurumlarını, zabıtayı, terör gruplarının yandaşlarını kullanıp bu işlere tevessül ediyorsanız bir gecede o afişler nasıl yırtılır, bir gecede o Millet İttifakı´nın bütün afişleri nasıl sökülür biz size gösteririz. Bizim sabrımızı zorlamayın. Belediyenin yıllık 8 milyar, ASKİ´nin de yıllık 12 milyar TL´sini kendi yandaşlarınıza peşkeş çekmeyin. Aklınızı başınıza alın. Bugünden itibaren afişlerimiz yırtılırsa bunun hesabını sorarız. Bugünden sonra Cumhur İttifakı´nın tek bir afişine zarar gelirse, Millet İttifakı´nın hiçbir afişini bırakmayız." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2023-05-02 13:23:05

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