Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem

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ALADAĞ (Adana), (DHA)ADANA'nın Aladağ ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssünü Aladağ ilçesi olarak saptadığı 4.3 büyüklüğündeki deprem, saat 09.20'de meydana geldi. 13 kilometre derinlikte olan deprem, ilçe merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Aladağ ALADAĞ(Adana),(DHA)

2023-05-03 09:49:14



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