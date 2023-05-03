150 milyon liralık ayçiçek yağı dolandırıcılığı şüphelilerine şafak operasyonu



Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da, yurt dışında bulunan bazı iş insanlarını ayçiçek yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 49 şüpheliye yönelik polis, şafak vakti operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Y.'nin kurduğu ayçiçek yağı imalatı şirketi aracılığıyla Fransa ve Arap ülkelerinde bulunan iş insanlarına ulaşarak yağ satışı vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığını tespit etti. Ekipler, S.Y. ile birlikte dolandırıcılık çetesi üyesi olduğu belirlenen 49 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

PARA, ARABA, ARSA VE EVLERE TEDBİR KARARI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin dolandırdıkları parayı çete üyelerinin hesabına aktararak aklamaya çalıştığını belirledi. Şüphelilere ait banka hesaplarındaki 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak´ta toplam 7 daire, 763,87 metrekare arsa ve 5 araca tedbir kararı uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-05-03 10:42:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.