150 milyon liralık ayçiçek yağı dolandırıcılığı şüphelilerine şafak operasyonu (2)

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37 GÖZALTI

Adana´da polisin, yurt dışında bulunan bazı iş insanlarını ayçiçek yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 49 şüpheliye yönelik yaptığı şafak operasyonunda, 37 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)Can ÇELİK/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-05-03 11:58:11



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