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Eşiyle kayınvalidesini öldürüp, kayınpederiyle kayınbiraderini yaralayan şüpheli teslim oldu

DHA

Eşiyle kayınvalidesini öldürüp, kayınpederiyle kayınbiraderini yaralayan şüpheli teslim oldu


Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, şiddet uyguladığı 6 çocuğu 'Sevgi Evleri'ne yerleştirilince ailesiyle arası açılan Suriye asıllı Türk vatandaşı Özgür Durmuş (43), mutfaktan aldığı bıçakla eşi İptahal Baba (29) ile kayınvalidesi İnayet Hellah'ı (59) boğazını keserek öldürdü, kayınpederi Abdo Baba (60) ve engelli kayınbiraderi Yahya Baba'yı (28) ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Daha sonra polise giderek teslim olan Durmuş'un emniyetteki sorgusu sürüyor.
Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol bağımlısı Özgür Durmuş'un, şiddet uygulayıp, ilgilenmediği 6 çocuğu 'Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Bu nedenle eşi İptahal Baba ile arası açılan Durmuş, kayınpederi Abdo Baba, kayınvalidesi İnayet Hellah ve engelli kayınbiraderi Yahya Baba ile tartıştı. Duruma öfkelenip mutfaktan aldığı bıçakla eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin boğazını kesen Durmuş, polise haber verdikten sonra olay yerinden kaçtı.
Adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, İnayet Hellah'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralıları ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan İptahal Baba da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Abdo Baba ve Yahya Baba'nın da tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
İptahal Baba ile annesi İnayet Hellah'ın cansız bedenleri, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsileri sonrası yakınlarının aldığı cenazeler, Küçükoba Mezarlığı'nda defnedildi.
Olaydan sonra emniyete gidip teslim olan Özgür Durmuş'un ise sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-05-03 13:59:34

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