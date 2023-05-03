Eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürüp, kayınpederini yaralayan şüpheli teslim oldu (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYINBİRADER DE ÖLDÜ

Adana'da Suriye asıllı Türk vatandaşı eniştesi Özgür Durmuş tarafından boğazı kesilen engelli Yahya Baba da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baba'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Durmuş´un, hastanede tedavisi süren kayınpederi Abdo Baba'nın da hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. (DHA)

Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-05-03 15:03:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.