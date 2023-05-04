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Ailesini katletti, aynı pişkin savunmayı yaptı

DHA

Ailesini katletti, aynı pişkin savunmayı yaptı


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da tartıştığı eşi İptihel Baba (29), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ile engelli kayınbiraderi Muhammed Baba´yı (28) boğazını keserek öldürüp, kayınpederi Muhammed Zeki Baba´yı (60) da ağır yaralayan Suriye asıllı Türk vatandaşı Özgür Durmuş (42), tutuklandı. Durmuş´un, ifadesinde, cinayetten saatler önce eşinin, otomobilde içki içerken 6 çocuklarının 2'sinin kendisinden olmadığını söylediğini ileri sürüp, "Bu yüzden aramızda tartışma çıktı, eve gidip olayı gerçekleştirdim" dediği ortaya çıktı.
Olay, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi´nde meydana geldi. Alkol bağımlısı Özgür Durmuş´un şiddet uyguladığı 6 çocuğu, daha önce Sevgi Evleri´ne yerleştirildi. Dün saat 01.00 sıralarında Özgür Durmuş ile eşi İptihel Baba, birlikte dışarı çıkıp, otomobilde içki içerek sohbet ederken tartışma çıktı. Eve dönen çiftin tartışmasına kayınpederi Muhammed Zeki Baba, kayınvalidesi İnaye Hellak ve engelli kayınbiraderi Muhammed Baba da karıştı. Tartışma sırasında Durmuş, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip, çeşitli yerlerinden de yaraladı. Bıçağın yamulmasıyla mutfaktan yeni bir bıçak alan Durmuş, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de boğazını kesti.
EŞİNİ HASTANEYE BIRAKIP, TESLİM OLDU
Kanlar içinde kalan eşi İptihel Baba´yı yanına alan Durmuş, evin kapısını kapatmadan otomobiline binip, olay yerinden ayrıldı. Eşini Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne bırakan Durmuş, daha sonra emniyete giderek teslim oldu. Acil serviste bulunan sağlık ekibi, İptihel Baba´nın hayatını kaybettiğini saptadı. Bunun üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, evdekileri kanlar içinde buldu. Yapılan kontrolde İnaye Hellak´ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Muhammed Zeki ile Muhammed Baba ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kayınbirader Muhammed Baba da kurtarılamadı.
ÖLÜ VE YARALILARIN GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKMİŞ
Yapılan incelemede Özgür Durmuş´un, cinayetin ardından boğazını kestiği eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin cep telefonuyla görüntüsünü çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Şüphelinin, görüntünün altına ise `Çocuklarımın intikamını aldım´ yazdığı öğrenildi. Öte yandan Durmuş´un eşiyle otomobildeki son görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde, Durmuş ile İptihel Baba´nın birlikte yemek yediği ve müzik dinlediği anlar yer aldı.
Emniyetteki ifadesinde, İptihel Baba´nın kendisini aldattığından şüphelendiğini anlatan Durmuş, eşinin otomobilde, 6 çocuğundan 2´sinin kendisinden olmadığını söylediğini öne sürüp, "Bu yüzden aramızda tartışma çıktı, eve gidip olayı gerçekleştirdim" dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Durmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-05-04 10:25:43

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