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AK Parti'li Ömer Çelik'in seçim bürosundaki görevli bıçaklı saldırıda yaralandı

DHA

AK Parti'li Ömer Çelik'in seçim bürosundaki görevli bıçaklı saldırıda yaralandı


Nuri PİRAnıl ATAREser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)AK Parti Sözcüsü ve milletvekili adayı Ömer Çelik´in Adana'daki seçim bürosunda görevli Cumali Günal, 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden Sezer A. yakalanırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 
Olay, saat 18.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı´nda meydana geldi. AK Parti Sözcüsü ve milletvekili adayı Ömer Çelik´in seçim bürosunda görevli Cumali Günal, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Günal karın boşluğundan yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Günal, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden Sezer A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.
SİYASİ BOYUTU ARAŞTIRILIYOR
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve beraberindeki parti yöneticileri de seçim bürosuna gelerek incelemelerde bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Mehmet Ay, saldırının siyasi mi yoksa kişisel bir husumetten mi kaynaklandığıyla ilgili araştırma başlatıldığını söyledi. Başkan Ay, "Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Seçim büromuzdaki görevli arkadaşa bugün 2 kişi tarafından bir saldırı gerçekleşmiş, bu saldırı çerçevesinde yaralanan görevlimiz can havliyle kendisini içeri atmak suretiyle bu saldırganlardan kurtulmak için kendisini seçim ofisine kilitlemiştir. Ancak saldırganlar binanın arka tarafındaki inşaat olan bölüme yönelerek oradaki kapıyı kırıp içeri girip görevlimizi öldürmek kastıyla hareket etmişler. Bu olayın siyasi bir olay mı adli bir olay mı olduğunu şu an için bilmiyoruz ancak bu seçim büromuza yapılan saldırıyı, daha önce ilçe binamızın kurşunlanması ve son zamanlarda pankartlara, afişlerimize yapılan saldırıları asla kabul etmiyoruz, bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz" dedi.
'BU BİZİ ASLA YILDIRAMAZ'
Polis ekiplerinin olayı titizlikle incelediğini belirten Ay, "Saldırganlardan birinin gözaltına alındığı bilgisini ilettiler. Yaralı olan arkadaşımızı birazdan hastanede ziyaret edeceğiz. Hayati tehlikesinin olmaması bizim için büyük bir şans. Güzel Adana'mızda bu tür kötü olaylara sebebiyet veren, tahrik eden, kışkırtan kimler varsa derhal bu işlerden vazgeçsinler. Biz her zaman demokrasi diliyle, sağduyuyla bu süreçleri götürmek için büyük gayret gösteriyoruz. İnşallah emniyet güçleri bu olayı aydınlatacaktır. Bu bizi asla yıldıramaz, asla korkutamaz. Biz demokrasiye sıkı sıkı bağlıyız. Biz burada daha çok olacağız, daha çok görüneceğiz ve bu işleri provoke edenler varsa onları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Biz bu olayların ortaya çıkması için soğukkanlılıkla bekleyeceğiz, takip edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİREser PAZARBAŞINuri PİRAnıl ATAREser PAZARBAŞI
2023-05-04 20:26:41

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