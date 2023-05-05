Adana´da iki araçta 13 kaçak göçmen yakalandı; sürücülerden biri tutuklandı



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin takibiyle uygulama noktasında durdurulan bir hafif ticari araç ile otomobilde Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü A.A. tutuklandı, diğer sürücü İ.A. ise adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldıkları hafif ticari araç ile otomobili, uygulama noktasında durdurdu. Araçlarda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, Gaziantep´ten alındığı ve İstanbul´a götürüldüğü belirlendi. Sürücüler A.A. ve İ.A. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Adana Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden hafif ticari aracın sürücüsü A.A. tutuklandı, diğer sürücü İ.A. ise adli kontrolle serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-05-05 10:35:09



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