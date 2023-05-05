Hasta yatağında, sokaktan her geçen polise el sallayan Bilal'e sürpriz ziyaret



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da bağışıklık sistemi yetmezliği (Primer immün yetmezlik) hastası olarak dünyaya gelen ve şubat ayında ablasından kemik iliği nakli yapılan Bilal Bilen´e (4), polisler sürpriz yaptı. Çok sevdiği polislerle oyun oynayan Bilal, ekip aracıyla da mahallede tur attı. Bilal´in babası Gürgen Bilen (37), "Sokaktan geçen polisi gördüğünde pencereye çıkıp, el sallıyordu. Oğlum da polis olmak istiyor. İnşallah iyileşir ve polis olur" diye konuştu.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi´nde yaşayan Gürgen ile Gülşah Bilen (36) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Bilal Bilen, bağışıklık sistemi yetmezliği hastası olarak dünyaya geldi. Özel bir hastanede tedavi gören Bilal´e 24 Şubat´ta ablası Esma Bilen´den (11) alınan kemik iliği nakledildi. Bir süre gözlem altında tutulan küçük Bilal, 13 Nisan´da taburcu edildi.

Her zaman polis olmak istediğini söyleyen oğlunun evlerinin önünden geçen polislere sürekli el salladığını gören Gürgen Bilen, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni aradı. Bilen, durumu anlatıp, polislerin oğluna moral ziyaretinde bulunmasını istedi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hediyelerle birlikte ailenin evine gitti. Kapıda çok sevdiği polisleri gören küçük Bilal, büyük mutluluk yaşadı. Ekipler, Bilal Bilen ile bir süre sohbet edip, oyuncak ve polis kepi hediye etti. Bilal ile oyun oynayan ekip, O´nu polis aracına bindirerek mahallede tur attı.

`İNŞALLAH İYİLEŞİR, POLİS OLUR´

Oğlunun polisleri çok sevdiğini anlatan Gürgen Bilen, "48 gün hastanede tedavi gördü ve ilik nakli oldu. İnşallah iyileşir, umutluyuz. Sokaktan geçen polisi gördüğünde pencereye çıkıp, el sallıyordu. Televizyonda polisleri gördüğünde, `Baba hırsızları yakaladılar´ diyerek bağırıyordu. Ben de polisi arayıp, bu durumu anlattım. Onlar da sağ olsun, geldiler. Hem oğlumu hem bizi sevindirdiler. Oğlum da polis olmak istiyor. İnşallah iyileşir ve polis olur" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-05-05 10:48:44



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