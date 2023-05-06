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Ceyhun ÖZER/ CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ender Kuytu (31), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde CeyhanOsmaniye D-400 karayolu Esentepe Kavşağı´nda meydana geldi. Adana istikametine doğru seyir halinde olan H.B. yönetimindeki 01 AKG 867 plakalı TIR´a, aynı istikamette ilerleyen Ender Kuytu'nun kullandığı 80 ADY 092 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Kuytu´yu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kuytu´nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kuytu´nun cansız bedeni Ceyhan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2023-05-05 23:57:48



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