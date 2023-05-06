Adana Demirspor - Alanyaspor: 4-2



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)

STAT: Yeni Adana Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Süleyman Özay, Bilal Gölen

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç ÖzbirSvensson, Semih Güler, Morel, Rodrigues (Dk .85 Abdurrahim Dursun), Stambouli (Dk. 76 Gökhan İnler), N´Diaye, Yusuf Sarı (Dk. 90+2 Yusuf Erdoğan), Onyekuru (Dk .84 Furkan Soyalp), Belhanda (Dk. 84 Guldbrandsen), Cherif Ndiaye

ALANYASPOR: Runarsson- Pereira, (Dk. 35 Yusuf Karagöz)Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec, Doumbia (Dk. 70 Lusamba), Fer (Dk. 46 Eduardo), Umut Güneş, Efecan Karaca, Cavaleiro (Dk. 85 Oğuz Aydın), Koulouris (Dk. 70 Erencan Yardımcı)

GOLLER: Dk.18 Cherif Ndiaye, Dk. 45+5, Dk. 66 Belhanda, Dk. 56 Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Dk.11 Koulouris, Dk.45+11 Efecan (P) (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Svensson (Adana Demirspor), Furkan, Koulouris (Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig´in 33´üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor´u 4-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

3´üncü dakikada Adana Demirspor atağında kısa paslaşmalar sonunda rakip ceza sahasının solunda topla buluşan Belhanda, kale önündeki Onyekuru´yu gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

11´inci dakikada Alanyaspor´un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahasındaki karambolün ardından dışarı doğru giderken Efecan kafayla tekrar içeriye doğru yolladı. Topu önüne alan Koulouris, düzgün bir vuruşla golü buldu: 0-1

18´inci dakikada Adana Demirspor´un kontra atağında Rodrigues, soldan ilerleyerek rakip ceza sahasına ortasını yaptı. Topu önüne alan Cherif Ndiaye şık kontrolünün ardından güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

42´nci dakikada Adana Demirspor atağında sağdan rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Yusuf Sarı´nın, ceza sahasını yaklaşırken attığı sert şutta top az farkla dışarı çıktı.

45+5´inci dakikada Adana Demirspor atağında rakip ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Onyekuru, müsait pozisyondaki Belhanda´yı gördü. Topu alan Belhanda, düzgün kontrolünün ardından plase bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-1

45+7´nci dakikada Alanyaspor atağında Koulouris'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Semih Güler'in eline temas etmesi nedeniyle hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.

45+11´inci dakikada Alanyaspor´da penaltı vuruşunu kullanan Efecan, topu köşeden ağlara yolladı: 2-2

Mücadelenin ilk yarısı 2-2´lik beraberlikle son buldu.

54´üncü dakikada Belhanda´nın pasıyla topla buluşan Rodrigues, içeriye orta yaptı. İyi yükselen Cherif Ndiaye´nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

56´ncı dakikada Adana Demirspor´da Stambouli´nin başlattığı atakta topu alan Belhanda, sağ taraftaki Yusuf Sarı´yı gördü. Rakiplerini çalımlayıp kaleye yaklaşan Yusuf´un ceza sahasından yaptığı düzgün vuruşla top filelerle buluştu: 3-2

66´ncı dakikada Rodrigues, soldan attığı şık pasla ceza sahası içerisindeki Belhanda´yı gördü. Belhanda'nın gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 4-2

74´üncü dakikada Alanyaspor atağında sağdan gelen topu iki hamlede kontrol eden Eduardo´nun şutu direğe takıldı.

83´üncü dakikada Alanyaspor atağında Balkovec'in uzaktan sert şutunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Adana Demirspor´un 4-2´lik galibiyetiyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-05-06 23:20:18



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