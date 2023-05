Adana Demirspor - Alanyaspor maçının ardından

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)Spor Toto Süper Lig'in 33´üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor´u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor karşısında aldıkları 4-2'lik galibiyeti değerlendiren Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Futbolda ritim çok önemlidir. İlk yarı fazla gerildik ve kendi potansiyelimizin dışında oynamak zorunda kaldık. İkinci yarı ise her şey daha netti. Gollerimizi atarak galibiyete ulaştık. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Oynayan, oynamayan herkes burada güzel bir mücadele veriyor. Özellikle taraftarımızla gurur duyuyorum. Çünkü tesislerden başlayıp maçın son saniyesine kadar bizi desteklediler. Hep beraber doğru noktalara geliyoruz" dedi.

"YEDİĞİMİZ İLK İKİ GOLDE SAVUNMA KISMINDA SIKINTILAR YAŞADIK"

Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise, "Maçtan önce belirttiğim gibi çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Özellikle iç sahada coşkulu bir taraftar destekleri var. Hafta içi çalışmamıza rağmen yediğimiz ilk iki golde savunma kısmında sıkıntılar yaşadık. Açıkçası yeterli pozisyona girdik ama defansif anlamda sorunlarımız oldu. Oyuncular iyi niyetli mücadele ettiler. Beraberliği yakalayabilirdik ama olmadı. Adana Demirspor´u kutluyorum. Bizi desteklemeye gelen Alanyaspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Konyaspor maçını inşallah galibiyetle tamamlar ve kritik bölgeden uzaklaşırız" diye konuştu.

Maç sırasında kafasına aldığı darbeden dolayı sakatlanıp çıkan kaleci Runarsson´un da sağlık durumuna değinen Erdoğan, tomografiden sonra net bilgi edineceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklamaları

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella´nın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-05-07 00:25:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.