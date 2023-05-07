Kozan'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü (2)



EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Adana´nın Kozan ilçesinde sağanak yağışın durmasıyla ekipler, cadde ve sokaklardaki suları tahliye etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalara Adana Büyükşehir ile Ceyhan Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, sağanaktan etkilenen vatandaşları ziyaret edip, çalışmaları takip etti.

APARTMANDA MAHSUR KALDILAR

Karacaoğlan Mahallesi´ndeki 7 katlı bir apartmanın bahçesinde biriken su, giriş kapısını kapattı. Binanın 5´inci katında mahsur kalan bir çift, pencereye çıkarak yardım istedi. Ekipler, bahçedeki suyun tahliye edilmesi ve binadakilerin kurtarılması için çalışma başlattı. (DHA)

Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-05-07 19:33:51



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