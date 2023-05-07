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Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda TIR´a arkadan çarpan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Tarsus istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Efe Y. (15) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sağ şeritte yavaş ilerleyen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR´a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek sürüklenen Yusuf Efe Y.´yi gören sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Efe Y.´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yusuf Efe Y.´nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen TIR sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-05-07 23:38:28



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