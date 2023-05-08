Hurda otomobillerin şasi numaralarını, çalıntı ve hacizli araçlara geçirmişler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hurda otomobillerin şasi numaralarını, çalıntı ve hacizli araçlara geçirmişler

DHA

Hurda otomobillerin şasi numaralarını, çalıntı ve hacizli araçlara geçirmişler


Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA merkezli 6 ilde hurda otomobillerin motor şasi numaralarını, çalıntı veya hacizli otomobillere basarak piyasaya sürmeye çalışan şebekeye yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, şasi numarası değiştirilmiş, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 71 otomobile el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hurda otomobillerin motor şasi numaralarını, çalıntı veya hacizli otomobillere basarak piyasaya sürmeye çalışan şebekeyi, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Liderliğini çiftçi M.A.´nın (37) yaptığı öne sürülen şebekenin, Mersin´in Tarsus ilçesinde kurdukları atölyelerde şasi numarası değiştirme işlemi yaptığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Adana merkezli Şanlıurfa, Mardin, Konya, Hatay ve Mersin´de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda M.A.´nın da aralarında bulunduğu 5´i kadın, 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise şasi numaraları değiştirilmiş piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 71 otomobil ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-05-08 10:47:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
Adana´da TIR'a arkadan çarpan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Adana´da TIR'a arkadan çarpan 15 yaşındaki motosiklet ...
Adana'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Kozan'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü (2)
YEREL HABERLER Kozan'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü ...
GÜNCELLEME - Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ...
Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ...
Kozan'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü
YEREL HABERLER Kozan'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü
Hatay'daki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 13'e çıktı
YEREL HABERLER Hatay'daki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı ...
Adana merkezli suç örgütü soruşturmasında 12 tutuklama
YEREL HABERLER Adana merkezli suç örgütü soruşturmasında 12 ...
Deprem astım ataklarını tetikledi; yüzde 20'lik artış var 
YEREL HABERLER Deprem astım ataklarını tetikledi; yüzde 20'lik artış ...
Adana'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor maçının ...
Adana Demirspor - Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Alanyaspor maçının ardından
Adana Demirspor - Alanyaspor: 4-2
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Alanyaspor: 4-2
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kozan'da sanayi sitesi esnafından yol tepkisi
YEREL HABERLER Kozan'da sanayi sitesi esnafından yol tepkisi
Kozan'da 100 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Kozan'da 100 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor
Sahte ilanla 3 milyon lira dolandıran 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte ilanla 3 milyon lira dolandıran 2 kişi ...
Adana'da sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 2 ...
Adana'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını ...
ADANA'DA, TIR'A ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ  
YEREL HABERLER ADANA'DA, TIR'A ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ  

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.