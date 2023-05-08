Takla atan araç dik durdu; sürücünün oğlu yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali GÖKDAL/FEKE(Adana),(DHA)ADANA'nın Feke ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari araç, dik halde durdu. Sürücünün kazada yaralanan oğlu Sinan Akgül (13) hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kaşaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Akgül yönetimindeki, plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Tenkerli istikametine doğru ilerlerken kontrolden çıktı. Takla atan araç, tarlada dik halde durdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Osman Akgül'ün yanındaki oğlu Sinan Akgül yaralandı. Araçtan çıkartılan Sinan Akgül, Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Akgül, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2023-05-08 11:17:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.