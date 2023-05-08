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2 çocuk annesi, 3 kurşunla öldürüldü

DHA

2 çocuk annesi, 3 kurşunla öldürüldü


Ceyhun ÖZER/ CEYHAN (Adana)(DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 2 çocuk annesi Derya Şengül (45), evinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. 
Olay, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Derya Şengül'den bir süredir haber alamayan yakınları evine geldi. Açık kapıdan içeri giren yakınları Şengül'ü oturma odasında kanlar içinde bulunca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının göğsünden 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirledi. Şengül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER
2023-05-08 16:33:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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