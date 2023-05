Öldürülen 2 çocuk annesinin yanında büyüttüğü yeğeni, şüpheli olarak aranıyor

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da dün evinde tabancayla öldürülmüş bulunan 2 çocuk annesi Derya Şengül´ün (45) cinayet şüphelisi olarak, eşinin yeğeni Ö.Ş.'nin (27) arandığı bildirildi. Dövmeci olan, yıllar önce anne ve babası ayrılan Ö.Ş.'yi, amcası ile yengesi Derya Şengül'ün sahip çıkıp, büyüttüğü bildirildi.

Olay, Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Derya Şengül'den bir süredir haber alamayan yakınları, dün öğle saatlerinde evine gitti. Açık olan kapıdan içeri giren yakınları Şengül'ü oturma odasında kanlar içinde bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekibi, göğsünden 3 kurşunla vurulduğu saptanan Şengül´ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

HER YERDE ARANIYOR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Derya Şengül´ün cinayet şüphelisinin, kendisinin büyüttüğü yeğeni Ö.Ş. olabileceğini belirledi. Dövmecilik yapan son dönemlerde sık sık uyuşturucu madde kullanan Ö.Ş.´nin anne ve babasının yıllar önce ayrıldığı, kendisine amcasının sahip çıktığı belirtildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YAKINLARI, CENAZESİNİ TESLİM ALDI

Bu arada, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Derya Şengül´ün cenazesi, sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Ceyhan´a götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK

