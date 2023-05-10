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TFF Başkanı Büyükekşi'den 'altyapı' vurgusu; Türk futbolunun kurtuluşu burada

DHA

TFF Başkanı Büyükekşi'den 'altyapı' vurgusu; Türk futbolunun kurtuluşu burada


Nuri PİR-Gülşah ÖZGEN/ADANA,(DHA)Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, altyapı yatırımlarının önemine vurgu yaparak, "Kulüplerimiz devamlı yabancı transferi yaparak nereye kadar ekonomisini sürdürülebilir hale getirebilirler ki? O yüzden her yıl A takımına 2 tane oyuncuyu nasıl yetiştirebiliriz diye inşallah hep beraber bir yol bulup bu işe bir çözüm bulacağız. Türk futbolunun kurtuluşu burada" dedi.
TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı için bugün Mersin'e gidecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, karşılaşma öncesi Adana Demirspor Kulübü´nü ziyaret etti. Başkan Murat Sancak tarafından karşılanan Büyükekşi´ye, TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İdil Karademirlidağ Suher, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin de eşlik etti. TFF heyeti, kulübün Aytaç Durak Tesisleri'ni gezerken çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tesisi gezdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023-2024 sezonundan itibaren akademiyle ilgili aldıkları karar kapsamında Double Pass ile anlaştıklarını anımsatarak, bunun ilk aşamasında her Süper Lig takımından 11 tane antrenörü 1 yıl boyunca eğiteceklerini kaydetti. Bu kapsamda 10 kulübü ziyaret ettiklerini dile getiren Büyükekşi, 31 Aralık 2024 yılına kadar altyapı tesisleri için süre verdiklerini hatırlattı.
Büyükekşi, "Adana Demirspor, o süreden çok daha kısa zamanda bitireceklerini söylediler. Genelde altyapılarda, kulüplerde 200-300 arası futbolcu bulunuyor. Ama başkanım, `Bizim aynı şekilde spor okullarında da 5 bin civarında futbolcularımız var' dedi" ifadelerini kullandı.
'ALTYAPIYA DESTEK VERİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'
Türk futbolunun son yıllarda ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşadığını aktaran Büyükekşi, "Belçika'da ve Hollanda'da yaptığımız ziyaretlerde gördüğümüz kadarıyla takımlar mutlaka altyapıya önem veriyor. Her yıl 2 tane oyuncuyu A takıma verme üzerine bir stratejileri var. Bizim ülkemiz 85 milyon nüfuslu ve genç nüfustan oluşan bir ülke. Bu yetenekleri bulup keşfetmek için hem kulüplerimizin altyapı tesisi olarak güçlenmesini, hem de içerideki kadroyu çok daha iyi hale getirmemiz lazım. İnşallah Double Pass eğitimleri bitene kadar buradaki tesisler de bitecek. Konu sadece eğitim değil, arkasından denetim de çok önemli. Biz de akademi yatırımları için gerek futbolcu transferlerimize, gerekse naklen yayınlanan bir takım paylar ayırıp, altyapıya destek verilmesini sağlayacağız" diye konuştu.
HEDEF HER YIL A TAKIMA 2 OYUNCU
Süper Lig'de yeni sezonda uygulanması planlanan yeni yabancı kuralıyla ilgili konuşan Büyükekşi, şunları söyledi:
"Lütfen bizim ağzımızdan duymadığınız veya sitemizden yayınlanmadığımız hiçbir şeye itibar etmeyin. Böyle bir şey yok. Daha taslaklar üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz Türk futbolunun daha ileriye gitmesi. Bundan 3 ay önce AZ Alkmaar´ı ziyaret ettik. Altyapı direktörü bana, `Bizim şu anda oynayan kadronun içerisinde yüzde 49 altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncu var ama hedefimiz ilk 11´de yüzde 51 yapmak. Biz zengin bir kulüp değiliz. Her yıl 10 milyon Euro, iki yılda 20 milyon Euroluk oyuncu satmamız lazım, yoksa ayakta kalamayız´ dedi. Şimdi bunu söyleyen Hollanda, Belçika'nın takımları. Biz de Türkiye'yiz. Orada 40-50 bin Euro kişi başı gayri safi yurt içi hasıla. Türkiye'de 10-12 bin dolar kişi başı hasıla. Şimdi bizim kulüplerimiz bu şekilde devamlı yabancı transferi yaparak nereye kadar ekonomisini sürdürülebilir hale getirebilirler ki? O yüzden her yıl A takımına 2 tane oyuncuyu nasıl yetiştirebiliriz diye inşallah hep beraber bir yol bulup bu işe bir çözüm bulacağız. Türk futbolunun kurtuluşu burada. Federasyon olarak kulüplerimizle birlikte hareket ederek bunu baş başa verip nasıl hayata geçirebiliriz gayretindeyiz."
50 MİLYON TL DEĞERİNDE 2 SAHA YAPTIK
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da altyapı yatırımlarını önemsediklerini söyledi. Sancak, "Bugün Adana Demirspor´un olduğu gibi böyle yerleri yapmak büyük maliyet. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu çok güzel yurtlar yaptılar ancak önümüzdeki dönemde belediyeler ile işbirliği yapıp her mahalleye halı saha kurmak lazım. Çocukların orada gelişmesi lazım. Bunu da belediyeler ile yapabilirsin. Sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun bunun altından kalkabilecek imkanı yok. Tesislere 2 tane saha yaptık, bugünün değeriyle 50 milyon TL. Adana Demirspor ligi 4´üncü bitirirse yayın geliri olarak 115 milyon TL. 115 milyon TL ile hem giderleri karşılayacaksın, hem futbolcuya para vereceksin hem de altyapıya yatırım yapacaksın. Mümkün değil. Başkanımız gelirlerin artması için çalışmalar yaptı. İnşallah o 500 milyon dolarlık yayın gelirine ulaşırız. Şu andaki durumuyla kulüplerin ayakta durması mümkün değil. Sadece Türk futbolu 3 kulüp üzerinden dönmemeli. Anadolu kulüplerine destek vermeniz lazım, bu da medyadan başlar. Onlar bizim güzide kulüplerimiz hatta ben de bir ara o 3 kulüpten birini tutuyordum ama biz değerimizi artırmak istiyorsak  bütün kulüplerimizi desteklememiz lazım. Sürekli yabancı getirip oynatmak yeterli değil. O nedenle altyapıdan en az 1-2 oyuncuyu A takıma alabilmeli. Önümüzdeki inşallah 5 yıllarda Türk futboluna katkılar sunacağız" ifadelerini kullandı.
Başkan Sancak daha sonra heyetle birlikte Mersin'e hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın ADS tesisini gezmesi
- Mehmet Büyükekşi'nin konuşması
- Murat Sancak'ın konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Gülşah ÖZGEN
2023-05-10 17:04:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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