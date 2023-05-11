Göçmenleri taşıyan 7 kişilik otomobilden 12 kişi çıktı

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin düzenlediği operasyonda durdurulan hafif ticari araç ile iki otomobilde Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen ile onları taşıyan 3 sürücü yakalandı. Araçlardan, 7 kişilik olan otomobilde sürücüyle birlikte 12 kişi çıktı. O anlar polis kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle Suriye uyruklu Enes H. (31), Saef A. (33) ve Qias A´yı (38) takibe aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundaki İncirlik Park Alanı´ndaki kontrol noktasında şüphelilerin kullandığı iki otomobil ve bir hafif ticari aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada araçlarda toplam Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen yakaladı. Şüphelilerden Saef A´nın kullandığı 7 kişilik otomobilden kendisiyle birlikte 12 kişi çıktı. Bu anlar polis kamerasına yansıdı.
3 sürücü gözaltına alınırken göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak göçmenleri Şanlıurfa´dan İstanbul´a götürmek için yola çıktıkları belirlenen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 sürücü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-05-11 10:41:47
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