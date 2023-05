TSYD'den DHA'ya ödül

ADANA, (DHA)TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Basın Spor Başarı Ödülleri' düzenlenen törenle sahiplerini buldu. DHA Muhabiri Can Çelik, `Depremden saatler önce büyük sevincin yaşandığı Yeni Hatay Stadı'nda acı ve hüzün hakim´ haberiyle `En İyi Haber´ ödülünü aldı.

TSYD-Büyükşehir Belediye iş birliğiyle TSYD Nihat Geven Tesisleri´nde yapılan geceye TSYD üyelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Gençlik Hizmetleri ve Spor Seyhan İlçe Müdürü Mustafa Lavkor, Seyhan Belediye Başkan yardımcısı Gökhan Üney, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Açılış konuşmasını yapan TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, spor alanında Adana´da çok güzel işlerin olduğunu belirtip bu tür etkinliklerde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Konuşmanın ardından jürinin geçtiğimiz günlerde açıkladığı ödül almaya hak kazanan isimler, ödüllerini tek tek sahneye çağırılarak aldı.

Yarışmaya `Depremden saatler önce büyük sevincin yaşandığı Yeni Hatay Stadı'nda acı ve hüzün hakim´ haberiyle katılan Demirören Haber Ajansı Muhabiri Can Çelik, `En İyi Haber´ ödülünü aldı. Diğer ödüllerin dağıtılmasının ardından tören toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Can ÇELİK

