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TJK'dan DHA'ya 'En iyi Haber' ödülü

DHA

TJK'dan DHA'ya 'En iyi Haber' ödülü


ADANA, (DHA)Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 2022 Yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Demirören Haber Ajansı (DHA) Adana muhabiri Can Çelik,  'Yazılı MedyaHaber' kategorisinde Adana Hipodromu'nda attan düşüp ölümden dönen jokey Samet Erkuş'un sonraki süreçte de sağlık durumunu haberleştirdiği '41 gün komada kalan jokey Samet, 18 ay sonra ata bindi' haberiyle ödüle layık görüldü. 
TJK tarafından Türk atçılık ve yetiştiriciliğini, atçılık tarih ve kültürünü, at yarışçılığını ve TJK'nın çalışmalarını tanıtmak ve bu doğrultuda medyada yer alan haberlerin değerlendirilip ödüllendirilmesi yoluyla ilgili basın, yayın organlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Nimet Üyken Basın Ödülleri Yarışması'nda kazananlar belli oldu. İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu´nda 11 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen Seçici Kurul Toplantısı'nda yarışmaya katılan 2022 yılına ait 'Ulusal' ve 'Yerel' kategorilerinde toplam 66 eser değerlendirildi. Seçici Kurul tarafından 'Ulusal Medya Fotoğraf' ve 'Yerel Medya' dallarındaki başvurular arasında ödüle layık eser görülmedi. 
SEÇİCİ KURUL ESERLERİ DEĞERLENDİRDİ
Aralarında Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden Gülnur Gülerce, M. Kerem Alkan ve TJK Denetim Kurulu Başkanı Armağan Turhan'ın da yer aldığı Seçici Kurul´un başkanlığını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, genel sekreterliğini de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yılmaz üstlendi. Seçici Kurulda Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Dursun, Bahri Havadır,  At Yarışı Yazarları Derneği Başkanı Reşat Yurday Köstem ve At Yarışı Yazarları Derneği 2'nci Başkanı Atahan Murat Zilcioğlu da yer aldı.
DHA MUHABİRİNE ÖDÜL
Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu Demirören Haber Ajansı muhabiri Can Çelik, 'Yazılı MedyaHaber' dalında Adana yarışlarında attan düşerek ölümden dönen eski jokey Samet Erkuş'u haberleştirdiği, '41 gün komada kalan jokey Samet, 18 ay sonra ata bindi' haberiyle ödüle layık görüldü. Can Çelik, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından dün akşam düzenlenen törenle 'Basın Spor Başarı Ödülleri' yarışmasında da `Depremden saatler önce büyük sevincin yaşandığı Yeni Hatay Stadı'nda acı ve hüzün hakim´ haberiyle `En İyi Haber´ ödülünü almıştı. 
ÖDÜL ALANLAR
TJK tarafından düzenlenen 2022 Yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri yarışmasında 'Röportaj, Araştırma, İnceleme' kategorisinde Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat 'Kızlarınızı okula gönderin' haberiyle, Ateş Yazalan 'Köşe yazısı, Yorum, Makale' kategorisinde 'Arşivdeki Gazi heyecanı' haberiyle, Umut Hızdil 'Sayfa düzeni' kategorisinde 'Secret Power Yıldırım gibi gelip saltanatı yıktı' haberiyle, Görsel Medya dalında 'Haber' kategorisinde TRT Spor'dan İpek Tuş 'Veliefendi'de bir yarış günü' haberiyle, A Spor'dan Demet Gedik 'Röportaj' kategorisinde 'Hayatı Hipodromda geçen bir Anne' haberiyle, Uğur Giritlioğlu 'Haber, Röportaj' kategorisinde 'Geleceğin şampiyonları nasıl yetişiyor' haberiyle, 'Röportaj' kategorisinde TRT Spor'dan Suat YahyaoğluSercan Güçlü '30 yılda 3 röportaj yeterli' haberiyle ödüle layık görüldü. Nimet Üyken Özel Ödülü'nü ise Anadolu Ajansı'ndan Süleyman Elçin 'Türkiye'nin en büyük 3. Hipodromu Antalya'da Kış Turizmine katkı sağlayacak' haberiyle, İhlas Haber Ajansı'ndan İsmail Yasin Akçın 'Gazi Koşusu'nda 2 yıllık hasret sona erdi' haberiyle, Sözcü Gazetesi'nden Osman Kul 'Atatürk'ün bahçesini gördüm, milyonlarca çiçek açmış' haberiyle, D-Smart TV'den Aykut Aydın 'Haftanın Konuğu (TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge)' programıyla, TRT World'den Lütfullah Talha Duman 'The Gazi Derby The pinnacle of Turkish horse racing' programıyla, Socrates Dergi YouTube kanalından Yiğit Mehmetcan Tezcan 'Türk Atçılığı'nın kraliçesi: Ribella' programıyla, Lig Radyo'dan Kerem Vatan '96. Gazi Koşusu özel yayını' ile kazandı.
DHA-Spor Türkiye-Adana Akif ÖZDEMİR
2023-05-11 18:41:49

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