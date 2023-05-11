AK Parti'li Çelik: Bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Çelik: Bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz

DHA

AK Parti'li Çelik: Bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz


Nuri PİRYusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her bir oya sahip çıkacağız. Bir tane daha fazla vatandaşımız oy versin diye hepsiyle görüşeceğiz, hepsiyle konuşacağız. Bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımıza, CHP'nin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz. İYİ Parti'nin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz. HDP'nin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz" dedi.
Yüreğir Belediyesi tarafından 20 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan Doğankent Çayır Mera Parkı, törenle açıldı. AK Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Adayı Ömer Çelik, törene yerli otomobil Togg ile geldi. Çelik´i karşılayan vatandaşlar, otomobile yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, Çelik ve Togg ile fotoğraf çektirdi. Törende, AK Parti milletvekili adayları ve belediye başkanları da yer aldı.
Törende konuşan Çelik, 14 Mayıs´ta yapılacak seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek, "Bakın. Bir mıh bir nal kurtarır. Bir nal, bir at kurtarır. Bir at, bir süvarinin kaderini değiştirir ve bir ülkenin kaderini değiştirir. İşte o bir mıh, bir oydur. Her bir oya sahip çıkacağız. Bir tane daha fazla vatandaşımız oy versin diye hepsiyle görüşeceğiz, hepsiyle konuşacağız. Bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımıza, CHP'nin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz. İYİ Parti'nin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz. HDP'nin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz. Bizim mücadelemiz bu partilerin yönetimleriyledir ama bu partilerin tabanlarındaki bütün vatandaşlarımız kardeşlerimizdir. Niye? 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyoruz. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Hepimiz aynı geleceği paylaşıyoruz. Geçmişte buralarda insanımız, annesiyle Kürtçe konuştu diye başına gelmedik işler kalmıyordu. İnsanların ana dillerinden dolayı yargılandığı, hapse atıldığı, başörtüsünden dolayı kızların okullara gidemediği, kabus günlerini yaşadı Türkiye. Bunları kim kaldırdı? Recep Tayyip Erdoğan kaldırdı" dedi.
'14 MAYIS ÇOK ÖNEMLİ BİR TARİH'
Çelik, şöyle konuştu:
"Allah korusun, bu karşımızdakilere fırsat vermesin. Bunların bugün böyle şirinler gibi konuştuğuna bakmayın. Birazcık strese girdikleri zaman ağızlarından neler kaçırdıklarını görüyorsunuz. Onun için bunların demokratlıklarının arkasına sakladıkları vesayet postalını iyi görün. Bu vesayet postalını Türkiye'nin başından uzaklaştırmak için çok büyük mücadele verdik. Çok büyük bedeller ödedik. Cumhurbaşkanımız bütün ömrünü bunun için feda etti. Bütün ömrünü milleti daha iyi yaşasın, daha güzel yaşasın diye bu mücadeleyle geçirdi. Bizler de onun yol arkadaşları olarak gençliğimizden beri bu yolu yürüyoruz. Şimdi 14 Mayıs çok önemli bir tarih. Onun için hepimiz bu tarihi günde yerimizi alacağız. Sandığa gideceğiz. Bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a diyeceğiz. Bir diğer oy AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına diyeceğiz."
Konuşmanın ardından Çelik ve beraberindekiler, parkın açılış kurdelesini kesti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİRYusuf KANTARLI
2023-05-11 20:42:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pervin Buldan: Yeşil Sol bu ülkede barışın, kardeşliğin, huzurun ve refahın teminatıdır (2)
YEREL HABERLER Pervin Buldan: Yeşil Sol bu ülkede barışın, ...
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Adana'da mitinge katıldı
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Adana'da mitinge ...
TJK'dan DHA'ya 'En iyi Haber' ödülü
YEREL HABERLER TJK'dan DHA'ya 'En iyi Haber' ödülü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Togg kullandı
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Togg kullandı
Sinan Oğan: FETÖ metotlarıyla İnce´ye dönük girişimleri kınıyorum
YEREL HABERLER Sinan Oğan: FETÖ metotlarıyla İnce´ye dönük ...
Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında yargılanan 3 ...
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Adana'da konuştu:
YEREL HABERLER Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Adana'da ...
TSYD'den DHA'ya ödül
YEREL HABERLER TSYD'den DHA'ya ödül
Adana Hacı Sabancı OSB, yarım asırdır hizmet sunuyor
YEREL HABERLER Adana Hacı Sabancı OSB, yarım asırdır hizmet sunuyor
Adana'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü ...
Adana'da yurda yasa dışı yollarla giren 22 Suriyeli yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da yurda yasa dışı yollarla giren 22 Suriyeli ...
Göçmenleri taşıyan 7 kişilik otomobilden 12 kişi çıktı
YEREL HABERLER Göçmenleri taşıyan 7 kişilik otomobilden 12 kişi ...
Adana'da otomobilde gizledikleri uyuşturucuyu satarken yakalanan 3 sanığa dava
YEREL HABERLER Adana'da otomobilde gizledikleri uyuşturucuyu ...
KAYIP OLARAK ARANIRKEN, 30 METRELİK YAMACIN KENARINDA YARALI BULUNDU
YEREL HABERLER KAYIP OLARAK ARANIRKEN, 30 METRELİK YAMACIN KENARINDA ...
Kayıp olarak aranırken, 30 metrelik yamacın kenarında yaralı bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranırken, 30 metrelik yamacın kenarında ...
Adana'da yamaçtan düşen kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da yamaçtan düşen kişi yaralandı
AK Parti Sözcüsü Çelik, canlı yayında soruları yanıtladı:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik, canlı yayında soruları ...
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan minibüs şoförü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da silahlı saldırıya uğrayan minibüs şoförü ...
Dolmuş şoförü, aracında uğradığı silahlı saldırıda öldü
YEREL HABERLER Dolmuş şoförü, aracında uğradığı silahlı saldırıda ...
TFF Başkanı Büyükekşi'den 'altyapı' vurgusu; Türk futbolunun kurtuluşu burada
YEREL HABERLER TFF Başkanı Büyükekşi'den 'altyapı' vurgusu; Türk ...
Adana'da koruyucu ailelere farkındalık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Adana'da koruyucu ailelere farkındalık eğitimi ...
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı oyuncu kuralı değerlendirmesi:
YEREL HABERLER TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı oyuncu ...
Adana'da 19. Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni 12-13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Adana'da 19. Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni 12-13 ...
Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.