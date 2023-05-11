Pervin Buldan: Yeşil Sol bu ülkede barışın, kardeşliğin, huzurun ve refahın teminatıdır (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pervin Buldan: Yeşil Sol bu ülkede barışın, kardeşliğin, huzurun ve refahın teminatıdır (2)

DHA

Pervin Buldan: Yeşil Sol bu ülkede barışın, kardeşliğin, huzurun ve refahın teminatıdır (2)


ADANA MİTİNGİNE KATILDILAR
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Mersin´deki mitingin ardından Adana´daki Yeşil Sol Parti mitingine katıldı. Uğur Mumcu Meydanı´nda düzenlenen mitingde konuşan Başak Demirtaş, eşinin Adanalılara selam gönderdiğini söyledi.
'ADANA'DAN BU DÖNEM ÇOK ÜMİTLİYİZ'
Ardından söz alan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise "Bu görkemli karşılamadan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçime 3 gün kaldı, değişecek, değiştireceğiz. Birinci turda göndereceğiz onları. Bu iş birinci turda bitecek, ikinci tura asla kalmayacak. Biz Adana'dan bu dönem çok ümitliyiz. Adana'dan en az 4 milletvekili ile Yeşil Sol'u Meclis'e götüreceğiz. Mersin ve Adana´dan yüksek bir temsiliyetin Meclis'e gitmesini istiyoruz" dedi. (DHA)Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK
2023-05-11 20:43:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Çelik: Bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz
YEREL HABERLER AK Parti'li Çelik: Bütün partilerin tabanındaki ...
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Adana'da mitinge katıldı
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Adana'da mitinge ...
TJK'dan DHA'ya 'En iyi Haber' ödülü
YEREL HABERLER TJK'dan DHA'ya 'En iyi Haber' ödülü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Togg kullandı
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Togg kullandı
Sinan Oğan: FETÖ metotlarıyla İnce´ye dönük girişimleri kınıyorum
YEREL HABERLER Sinan Oğan: FETÖ metotlarıyla İnce´ye dönük ...
Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında yargılanan 3 ...
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Adana'da konuştu:
YEREL HABERLER Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Adana'da ...
TSYD'den DHA'ya ödül
YEREL HABERLER TSYD'den DHA'ya ödül
Adana Hacı Sabancı OSB, yarım asırdır hizmet sunuyor
YEREL HABERLER Adana Hacı Sabancı OSB, yarım asırdır hizmet sunuyor
Adana'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü ...
Adana'da yurda yasa dışı yollarla giren 22 Suriyeli yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da yurda yasa dışı yollarla giren 22 Suriyeli ...
Göçmenleri taşıyan 7 kişilik otomobilden 12 kişi çıktı
YEREL HABERLER Göçmenleri taşıyan 7 kişilik otomobilden 12 kişi ...
Adana'da otomobilde gizledikleri uyuşturucuyu satarken yakalanan 3 sanığa dava
YEREL HABERLER Adana'da otomobilde gizledikleri uyuşturucuyu ...
KAYIP OLARAK ARANIRKEN, 30 METRELİK YAMACIN KENARINDA YARALI BULUNDU
YEREL HABERLER KAYIP OLARAK ARANIRKEN, 30 METRELİK YAMACIN KENARINDA ...
Kayıp olarak aranırken, 30 metrelik yamacın kenarında yaralı bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranırken, 30 metrelik yamacın kenarında ...
Adana'da yamaçtan düşen kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da yamaçtan düşen kişi yaralandı
AK Parti Sözcüsü Çelik, canlı yayında soruları yanıtladı:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik, canlı yayında soruları ...
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan minibüs şoförü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da silahlı saldırıya uğrayan minibüs şoförü ...
Dolmuş şoförü, aracında uğradığı silahlı saldırıda öldü
YEREL HABERLER Dolmuş şoförü, aracında uğradığı silahlı saldırıda ...
TFF Başkanı Büyükekşi'den 'altyapı' vurgusu; Türk futbolunun kurtuluşu burada
YEREL HABERLER TFF Başkanı Büyükekşi'den 'altyapı' vurgusu; Türk ...
Adana'da koruyucu ailelere farkındalık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Adana'da koruyucu ailelere farkındalık eğitimi ...
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı oyuncu kuralı değerlendirmesi:
YEREL HABERLER TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı oyuncu ...
Adana'da 19. Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni 12-13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Adana'da 19. Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni 12-13 ...
Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.