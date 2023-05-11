Pervin Buldan: Yeşil Sol bu ülkede barışın, kardeşliğin, huzurun ve refahın teminatıdır (2)



ADANA MİTİNGİNE KATILDILAR

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Mersin´deki mitingin ardından Adana´daki Yeşil Sol Parti mitingine katıldı. Uğur Mumcu Meydanı´nda düzenlenen mitingde konuşan Başak Demirtaş, eşinin Adanalılara selam gönderdiğini söyledi.

'ADANA'DAN BU DÖNEM ÇOK ÜMİTLİYİZ'

Ardından söz alan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise "Bu görkemli karşılamadan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçime 3 gün kaldı, değişecek, değiştireceğiz. Birinci turda göndereceğiz onları. Bu iş birinci turda bitecek, ikinci tura asla kalmayacak. Biz Adana'dan bu dönem çok ümitliyiz. Adana'dan en az 4 milletvekili ile Yeşil Sol'u Meclis'e götüreceğiz. Mersin ve Adana´dan yüksek bir temsiliyetin Meclis'e gitmesini istiyoruz" dedi. (DHA)Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK

2023-05-11 20:43:22



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