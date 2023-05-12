Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem

DHA

Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem


SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssünü Saimbeyli ilçesi olarak saptadığı 4.5 büyüklüğündeki deprem, saat 11.33'te meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçe merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Saimbeyli SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)
2023-05-12 11:44:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çarşaflı 3 erkeğin kuyumcu soygunu girişimi kamerada
YEREL HABERLER Çarşaflı 3 erkeğin kuyumcu soygunu girişimi kamerada
Kozan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER Kozan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Adana'da 3 şüphelinin silahlı kuyumcu soygunu girişimi kamerada
YEREL HABERLER Adana'da 3 şüphelinin silahlı kuyumcu soygunu ...
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl ...
Adana'da 8 kilo 400 gram esrar ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 8 kilo 400 gram esrar ele geçirilen araçtaki ...
Otomobilinin stepne ve ses sisteminden 8 kilo esrar çıktı, `İçmek için toplu satın aldık' dedi
YEREL HABERLER Otomobilinin stepne ve ses sisteminden 8 kilo esrar ...
ADANA&#039;DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 7 ÖLÜ, 7 YARALI
YEREL HABERLER ADANA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 7 ÖLÜ, 7 ...
Adana'da zincirleme trafik kazası: 7 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da zincirleme trafik kazası: 7 ölü, 7 yaralı
Adana'da 7 kişinin öldüğü kaza sonrası yol yeniden trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Adana'da 7 kişinin öldüğü kaza sonrası yol yeniden ...
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Milet Bahçesi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Milet Bahçesi ...
GÜNCELLEME - Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 ...
Adana'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi ...
AK Parti Adana milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
YEREL HABERLER AK Parti Adana milletvekili adayı Yurduseven'e seçim ...
Pervin Buldan: Yeşil Sol bu ülkede barışın, kardeşliğin, huzurun ve refahın teminatıdır (2)
YEREL HABERLER Pervin Buldan: Yeşil Sol bu ülkede barışın, ...
AK Parti'li Çelik: Bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz
YEREL HABERLER AK Parti'li Çelik: Bütün partilerin tabanındaki ...
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Adana'da mitinge katıldı
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Adana'da mitinge ...
TJK'dan DHA'ya 'En iyi Haber' ödülü
YEREL HABERLER TJK'dan DHA'ya 'En iyi Haber' ödülü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Togg kullandı
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Togg kullandı
Sinan Oğan: FETÖ metotlarıyla İnce´ye dönük girişimleri kınıyorum
YEREL HABERLER Sinan Oğan: FETÖ metotlarıyla İnce´ye dönük ...
Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında yargılanan 3 ...
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Adana'da konuştu:
YEREL HABERLER Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Adana'da ...
TSYD'den DHA'ya ödül
YEREL HABERLER TSYD'den DHA'ya ödül
Adana Hacı Sabancı OSB, yarım asırdır hizmet sunuyor
YEREL HABERLER Adana Hacı Sabancı OSB, yarım asırdır hizmet sunuyor
Adana'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.