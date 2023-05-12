Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



3 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ DEPREM

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 11.33'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra 11.36'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; ikinci deprem 7.02 kilometre derinlikte kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Saimbeyli SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)

2023-05-12 11:52:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.